Por escasez de gas, Gobierno priorizará hasta los contratos que se pueden interrumpir

En medio de la angustia por los faltantes de gas natural colombiano y la dependencia del gas importado, el gobierno está reconociendo que las órdenes que ha dado hasta ahora se quedan cortas y exigió a las empresas que prioricen todo el gas colombiano para los hogares, incluso en contratos que no garantizan la entrega del gas todos los días.

Este domingo 30 de noviembre se acaba un nuevo año gas y se vencerán contratos en firme de gas natural por unos 110 millones de pies cúbicos por día, lo que equivale a casi el 11 % de lo que consume el país, según información del gestor del mercado.

Aunque hoy hay un proceso de contratación en curso, el gobierno está reconociendo que la situación es crítica y ordenó a las empresas del sector que prioricen el gas colombiano en contratos con interrupciones para la demanda esencial: es decir, sistema de transporte, hogares, pequeños comercios y gas vehicular.

En la resolución firmada el pasado viernes, el Ministerio de Minas y Energía reconoció que existen empresas que atienden demanda esencial de gas natural que no han logrado adquirir cantidades suficientes que garanticen firmeza para el suministro de sus usuarios y que, aunque existe la posibilidad de comprar gas natural importado, sus precios resultan "significativamente superiores" a la producción nacional.



BLU Radio. Gas / FOTO: Suministrada

El gobierno también reconoció que las resoluciones que firmó para priorizar el gas cuando se realizó el mantenimiento de la planta de Cartagena hoy son insuficientes ante la declinación de la producción de gas en el país. Solo por poner un ejemplo, el informe oficial de gas señala una caída del suministro de gas durante los días en que la planta de Cartagena (SPEC) estuvo fuera de servicio.

"Seguimos en una situación crítica, seguimos en una situación compleja desde el punto de vista de gas y los contratos firmes nuevamente disminuyen en esa cantidad y para poder llenar ese hueco de consumo esencial están diciendo que eso se llena prioritariamente con contratos interrumpibles que eran de industriales y de térmicos. Entonces, pues básicamente aquí los que seguimos viéndonos afectados somos los generadores térmicos que nos dejan de últimos en la lista junto con el sector industrial", dijo Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, habla de los impactos de la situación del mercado.

Es decir, se vienen incrementos para el precio en el gas en las plantas de energía térmica y en la industria. Para el sector de Gas Natural Vehicular la situación es de expectativa. Por ejemplo, Ecopetrol tuvo que abrir un proceso de venta específico luego de un paro de taxistas en Yopal que surgió solo con el temor de un alza de precios el otro año.