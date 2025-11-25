En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Por escasez de gas, Gobierno priorizará hasta los contratos que se pueden interrumpir

Por escasez de gas, Gobierno priorizará hasta los contratos que se pueden interrumpir

Los últimos de la fila, la industria y las plantas térmicas, se verán obligados a comprar más gas importado y asumir los costos adicionales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad