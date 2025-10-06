Por esta razón dejó de operar TransfiYa en Colombia: esta es la alternativa

Este 6 de octubre, miles de colombianos se llevaron la sorpresa de que la plataforma de TransfiYa dejó de existir y sus transferencias desde diferentes cuentas se vieron comprometidos al no tener cómo hacerlo, pues esta red fue usada durante años para diferentes negocios, o, incluso, en el uso diario de millones.
Prueba de ellos fue que, en el primer semestre de 2025, ACH Colombia reportó más de 282 millones de transferencias, un incremento del 214 % y demostrando el constante uso que hicieron los colombianos por medio de este portal transicional.
¿Por qué dejó de operar TransfiYa en Colombia este octubre?
Fue una decisión de la mano del Banco de la República con el objetivo de crear un solo ecosistema entre entidades financieras para que se hagan movimiento en cuestión de segundos, evitando fraudes y problemas, al igual que en control del movimiento de cada persona alineado a sus datos.
“Esta evolución forma parte de una transformación tecnológica del sistema financiero colombiano, y marca el inicio de una nueva etapa para las transferencias inmediatas, al pertenecer a Bre-B solo para enviar y recibir dinero, garantizando más seguridad, interoperabilidad y eficiencia”, indicaron en un comunicado sobre esta decisión.
Bre-B, la alternativa creada en reemplazo de TransfiYa
Este cambio no puso fin a las transacciones virtual, sino que, según el Banco de la República, perfeccionó el sistema. De hecho, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, la vicepresidenta ejecutiva de Davivienda, Maritza Pérez, dijo que esto permitirá mejorar el movimiento de dinero entre plataformas, para tranquilidad de entidades y ciudadanos.
La creación de la llave es gratuita y personalizable, es decir, cada persona podrá poner su “identificación” desde el número de cédula, celular o incluso un patrón numérico a elección, en donde el usuario dará a otros para recibir su dinero al instante.
Lista de bancos que tendrán Bre-B
Principales bancos:
- Bancolombia
- Davivienda
- Banco de Bogotá
- BBVA
- Banco de Occidente
- Banco Agrario
- Banco AV Villas
- Banco Falabella
- Banco Finandina
- Banco Popular
- Banco Caja Social
- Scotiabank Colpatria
- Banco Serfinanza
- Banco Mundo Mujer
- Banco GNB Sudameris
- Banco Itau
Billeteras y plataformas digitales:
- Nequi
- Daviplata
- Lulo Bank
- Movii
- RappiPay
- NU Colombia (NuBank)
- Dale (Aval Soluciones Digitales)
- Powwi
Sistemas de Pago de Bajo Valor Inmediatos:
- CredibanCo
- Redeban
- Servibanca
- Transfiya
- Visionamos