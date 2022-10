Este viernes, 21 de octubre, el dólar alcanzó un nuevo máximo histórico: $4.913 ; es decir, la moneda estadounidense está en un incremento exponencial y tiene en preocupación el bolsillo de millones de colombianos que sienten que sus ingresos se podrían ver afectados ante esta situación.

"En realidad es una coyuntura esencialmente internacional. Lo que hay es un fortalecimiento del dólar a nivel mundial. El día de hoy no es un tema de Colombia estrictamente", dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Un análisis realizado por Juan Roberto Vargas para Noticias Caracol y Sol Suárez, periodista económica, se explicó por qué está subiendo el dólar en Colombia y cómo poder entender su afectación en el mercado colombiano. Cabe recordar que el resultado sale a partir de un estudio realizado por diferentes expertos en el tema.

“El dólar está subiendo y tiene volatilidades por razones externas e internas; las primeras son el miedo que está produciendo por toda la situación económica que hoy se vive frente a la recesión que se puede venir en 2023, además, los problemas que tiene Estados Unidos y China que es la segunda economía importante del mundo y por supuesto la guerra entre Rusia y Ucrania (…) Son demasiados factores que influyen en el movimiento”, explicó Suárez.

Sin embargo, a nivel nacional una de las principales causas son los mensajes que está enviado en Gobierno de Gustavo Petro, a través de redes sociales o en alocuciones publicas de poner o no determinadas leyes.

“El presidente Gustavo Petro dijo en algún momento en su Twitter que era conveniente poner algún tipo de impuesto a las capitales golondrina. Según él, no generarían ningún valor agregado a la economía y por eso podría poner un control de mercado y no se entiende que está pasando porqué sale el ministro de Hacienda a decir que no está pasando algo así y no lo están escuchando (…) Tenemos un dólar a $4.800, que esto no se veía en Colombia”, agregó.

La periodista considera que esto podría generar que el dólar siga subiendo y llegar a $5.000; lo que sucede es que ya descuentan el mercado que se va a ir, que “va a dejar la tributaria”, lo que generaría que el ministro renuncie y se devuelva a Estados Unidos, según indicó Suárez.

¿Cómo afecta el incremento del dólar a los colombianos?

“En nuestro diario vivir tenemos muchas cosas que son importadas: ropa y comida; porque el valor de los insumos y la materia prima de producción crece”, aseguró Suárez.

