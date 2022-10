Proponen mesa de concertación para que mipymes accedan a créditos bancarios

Con los perjuicios que se han generado a los empresarios en el país por cuenta de la emergencia del COVID-19 y las dificultades que se han registrado para acceder a créditos bancarios, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel envió una carta al presidente Iván Duque en la que le expresa la necesidad de adoptar un mecanismo que les permitan acceder a dichos créditos a través de los bancos, y a su vez, generar una mesa de concertación.

“Insisto en la necesidad de flexibilizar los créditos, en la necesidad de que la Superfinanciera esté vigilante de estos procesos, porque es imposible que toda la ciudadanía esté mintiendo, no se están flexibilizando los créditos, no están cumpliendo con la voluntad del Gobierno de responder o bajar el riesgo a estos créditos para que ellos le trasladen la flexibilidad a los usuarios. Además, con un peligro, hay que decirles a los bancos que, como no abran el ojo, se van a quedar sin clientes en un futuro, porque no quedarán empresas para trabajar más adelante”, señaló Meisel.

Expresó que es necesario vincular a 1.700.000 empresas que “están en riesgo de quiebra” a una mesa de concertación, pues no son claras las formas del manejo del sector financiero al sector, y dijo que servirá, de alguna manera, para jalonar la economía y recobrar el crecimiento que en febrero fue del 4,5%.

Entre tanto, el senador Álvaro Uribe, también del Centro Democrático, escribió en su cuenta de Twitter, que hay confianza en el Gobierno.

“El subsidio estatal de la nómina a los pequeños y a los más afectados, siquiera en los dos primeros salarios mínimos, se va expresando como un imperativo. Tenemos confianza que el Gobierno, con su buen criterio, gradualismo y reflexión, allá llegará, ayudado por el banco central”, expresó Uribe.

