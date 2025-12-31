En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Qué hacer si su pensión no sube en enero del 2026 por el ajuste del salario mínimo? Experta explica

¿Qué hacer si su pensión no sube en enero del 2026 por el ajuste del salario mínimo? Experta explica

Con el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para 2026, las mesadas pensionales deben ajustarse desde enero. Sin embargo, el incremento no aplica de la misma forma para todos los pensionado.

¿Qué hacer si su pensión no sube en enero del 2026 por el ajuste del salario mínimo? Experta explica
¿Qué hacer si su pensión no sube en enero del 2026 por el ajuste del salario mínimo? Experta explica
Foto: ImageFx
Por: Luna Guerrero Parra
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad