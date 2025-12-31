¿Qué hacer si su pensión no sube en enero del 2026 por el ajuste del salario mínimo? Experta explica

Publicidad
Como cada año, de acuerdo con el porcentaje estipulado por el Gobierno nacional para el aumento del salario mínimo, el valor de la mesada pensional debe incrementarse a partir del primero de enero.
En ese sentido, los pensionados deberían ver reflejado el aumento en el giro correspondiente a enero de 2026, según el valor de su pensión. Es importante tener en cuenta que el porcentaje de incremento varía dependiendo de si la persona recibía un salario mínimo o una mesada superior a los dos millones de pesos.
De acuerdo con los decretos 1469 y 1470, que establecieron un incremento del salario mínimo del 23 %, las cifras quedaron en $1.750.905, más el auxilio de transporte, que corresponde a $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales.
Con base en estas cifras y teniendo en cuenta que, según la ley, ningún colombiano puede recibir una pensión inferior a un salario mínimo, los valores de las mesadas quedaron de la siguiente manera:
Según lo indicado por Luna Chacón, abogada de la firma Erazo y Solarte Abogados, cuando una persona no recibe este incremento en su pensión durante el primer mes del año, existen algunas alternativas legales para reclamarlo.
“El primer mecanismo de defensa con el que cuenta la persona pensionada es la presentación de un derecho de petición dirigido a la entidad privada prestadora del servicio, solicitando el reconocimiento y pago del reajuste pensional conforme al incremento del salario mínimo, así como el pago retroactivo de las diferencias dejadas de cancelar”, indicó.
La abogada añadió que, si la entidad niega esta solicitud sin justificación alguna, “procede la interposición de una acción de tutela. Esta acción tiene como finalidad la protección inmediata de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales resultan vulnerados por la falta de reajuste pensional”.