Así aumentará la pensión para personas que ganan más de $2 millones con el ajuste del salario mínimo

Este lunes 29 de diciembre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro estipuló, a través de los decretos 1469 y 1470, un aumento del 23 % en el salario mínimo en Colombia para el 2026.

A pocos días de terminar el año, este incremento ha generado preocupación en varios sectores, entre ellos el de los pensionados que reciben más de dos millones de pesos, ya que el valor de su mesada no aumenta con base en el alza del salario mínimo.



¿Cómo quedó salario mínimo en el 2026 en Colombia?

Según informó el Gobierno nacional, el salario mínimo para 2026 quedó en $1.750.905, más el auxilio de transporte fijado en $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales.

La abogada Luna Chacón, de la firma Erazo y Solarte Abogados, confirmó a Blu Radio que los pensionados que reciben un salario mínimo mensual tendrán un incremento proporcional al valor del salario mínimo estipulado por el Gobierno.

“Esta obligación es aplicable sin distinción al régimen de prima media y a los fondos privados de pensiones”, recordó la abogada.



Esto recibirá por su pensión una persona que gane el salario mínimo en el 2026

¿Cuánta plata recibirá por su pensión en 2026 alguien que gana un salario mínimo?

Esta medida se adopta teniendo en cuenta que ningún colombiano puede recibir menos de un salario mínimo como pensión. Esto significa que una persona que gane un salario mínimo en 2026 y se pensione recibirá un valor aproximado de $1.750.905 mensuales.

“Incluso pensiones que hoy en día son ligeramente superiores al mínimo, pues ninguna pensión puede llegar a quedar por debajo del salario mínimo legal. Así las cosas, este incremento alto puede llevar a que se superen pensiones que estaban por encima del mínimo, y esas deben corregirse para que queden niveladas al mínimo”, agregó a Blu Radio Diego Felipe Valdivieso Rueda, profesor investigador del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana.

Sin embargo, el panorama es diferente para quienes reciben una pensión superior a los dos millones de pesos. En estos casos, el ajuste no se realiza con base en el porcentaje del salario mínimo, sino de acuerdo con el IPC.

¿Qué es el IPC?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación de los precios de los bienes y servicios, incluida la canasta familiar y otros productos de consumo.

El IPC mide específicamente:



La inflación en el país

en el país La variación y comparación de precios

y comparación de precios La inflación de Colombia frente a otros países

de Colombia frente a otros países La evolución económica del país

La entidad encargada de calcular el IPC es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



¿Cuánto recibirá de pensión en el 2026 alguien que gane más de $2 millones?

Así las cosas, el porcentaje del IPC es el que se aplicaría al aumento de estas pensiones.

El Dane ha informado que la expectativa para el cierre del año es una inflación cercana al 5,1 %. De ser así, una persona que reciba dos millones de pesos por concepto de mesada pensional tendría un aumento aproximado de $110.000, quedando en $2.110.000 mensuales.