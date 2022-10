¿Realmente los exportadores se benefician del dólar alto? Responde Analdex

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, la forma en que la subida del dólar afecta el bolsillo y la vida cotidiana de los colombianos.

El vocero de los exportadores aseguró que, contrario a lo que se cree que quienes pueden enviar productor al exterior se benefician del alza de la divisa, se debe tener en cuenta que también cuesta más la producción, ya que la mayoría de materias primas, en general, debe importarse y también se pagan en dólares.

“Todos los importados van a ser mucho más costosos. Nosotros importamos bienes como materias primas, insumos para el aparato productivo nacional. Los productores se van a dar cuenta que las cosas están más costosas, al igual que el consumidor. Si usted compra un carro importado, va a tener que dar muchos más pesos por cada dólar que cuesta”, indicó.

Díaz dijo que la subida de la materia prima afecta sectores como a los productores de huevo, carne de cerdo y en general a los productores agropecuarios.

“Esto hace que la inflación sea mucho más alta. Ahí la preocupación del Banco de la República, que para ello va a continuar subiendo la tasa de interés, porque se busca que los colombianos demanden menos para que los precios puedan bajar”, indicó.

Según el presidente de Analdex la lógica de que un producto escaso hace que suba de precio y los anuncios del Gobierno indica que va a haber menos ingresos de dólares por la política que se ha planteado de no hacer más exploración petrolera.

“Estamos en una coyuntura que no habíamos conocido, con un dólar muy alto, pero el mercado está escuchando lo que ha dicho el Gobierno, que no va a hacer más exploración petrolera, que va a hacer una transición energética. Entonces el mercado dice, ah, no va a seguir buscando petróleo, ¿entonces qué va a pasar con sus exportaciones?”, sostuvo el vocero.

Según Javier Díaz, mientras que no salga adelante la reforma tributaria y se conozcan reglas de fondo, seguirá la situación de inestabilidad en el mercado.

