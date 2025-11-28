“Renuncio a la junta directiva de Ecopetrol por transparencia”: Guillermo García Realpe

El exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe, confirmó su salida de la estatal petrolera argumentando motivos estrictamente personales y de transparencia, en una conversación con Mañanas Blu.

Aunque su decisión coincidió con debates internos y presiones externas hacia la compañía, García Realpe insistió en que la renuncia obedece, principalmente, a la aspiración política de su hijo, Gustavo García. “No es conveniente para la empresa y no es de presentación que uno esté en la dirección mientras un hijo mío esté haciendo campaña política”, afirmó, destacando que, si bien no existe inhabilidad legal, decidió apartarse para evitar suspicacias.

García recordó que dejó la presidencia de la junta hace algunos meses, y que su salida definitiva del órgano directivo se produce tras casi año y medio de gestión.



Ecopetrol mantiene estabilidad pese a la coyuntura

Uno de los temas centrales de la conversación fue el estado actual de Ecopetrol, en medio de cuestionamientos sobre la rentabilidad y los debates por la posible salida de la sociedad en el Permian, y los riesgos reputacionales.

García aseguró que la situación de la compañía ha sido presentada de manera distorsionada por algunos sectores: “Ecopetrol está muy lejos de lo que han supuesto ciertos medios de comunicación… La empresa ha conservado sus números, su producción y todos sus compromisos”.



El exdirectivo sostuvo que, aunque la caída internacional de los precios del crudo y la devaluación del dólar han golpeado los ingresos, la empresa mantiene crecimiento orgánico e inorgánico, así como sus niveles de inversión.

Estado financiero: entre cifras apretadas y estabilidad operativa

Ante las preguntas por los recientes reportes financieros, que muestran utilidades en descenso y niveles comparables a los de la pandemia, García Realpe matizó el análisis: “Los precios del crudo internacionales se han caído de 108 dólares a 67… no es un factor inferior en materia de ingresos”.

Afirmó que la rentabilidad empresarial se mantiene sólida en producción, refinación y operación, y que las cifras deben leerse con perspectiva macroeconómica.



El debate sobre el Permian

El futuro del proyecto en la cuenca del Permian, en Texas, sigue siendo una de las discusiones más sensibles dentro de la junta. García subrayó que no existe una decisión tomada sobre salir o mantenerse en la sociedad con Oxy.

“Una multilatina como Ecopetrol analiza todos los negocios que sean posibles… los portafolios tienen que ser activos, no estáticos”. Además, explicó que el análisis continúa en mesas técnicas, donde se revisan riesgos, rentabilidad y eventuales impactos reputacionales.



Investigaciones al presidente Ricardo Roa: riesgo reputacional en evaluación

La junta directiva conoció por medios de comunicación la decisión del Consejo Nacional Electoral de compulsar copias a la Fiscalía en el caso del presidente de la compañía, Ricardo Roa. Sin embargo, no se trató el tema en profundidad debido a que aún no existe notificación formal.

García insistió en que las asesorías internacionales no anticipan repercusiones severas:

“No creían que esto vaya a motivar una sanción o reacción de autoridades de Estados Unidos, por ser un tema anterior al desempeño administrativo del presidente”. Aun así, reconoció que los riesgos reputacionales deben revisarse en próximas sesiones con las firmas consultoras.

