Petro insiste en que Ecopetrol venda negocio de fracking en EE.UU. ante riesgo de sanciones

El presidente Gustavo Petro insistió en que Ecopetrol debe vender rápidamente el negocio de fracking en Estados Unidos, porque, si ese país incluye a la petrolera estatal en la Lista Clinton, Oxy podría quedarse con la totalidad del Permian.

La alerta la hizo ante los dirigentes sindicales de la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, el mandatario defendió su propuesta de vender el Permian, ese negocio de fracking, pues, además de las razones ambientales, tiene razones prácticas.

Sugiere el presidente que Ecopetrol está en riesgo de perder esas inversiones en medio de lo que ha significado su inclusión en la lista Clinton, o lista Ofac.

“La señora ya debe estar mirando el tema Trump; entonces, si a Ecopetrol lo sancionaran, si pasaran a hacer lo de Venezuela ellos se pueden quedar con Permian sin que nos devuelvan un peso. Creo que la señora de Oxy que le frenamos ese mecanismo por la vía comercial, debe estar presionando para quedarse con el resto de Permian ganando”, dijo.



La señora de Oxy a la que se refiere es Vicky Hollub, la CEO de Occidental Petroleum, socio de Ecopetrol en el negocio del Permian; ella criticó duramente al presidente Gustavo Petro cuando la compañía se bajó del proyecto Oslo, en el que Ecopetrol y Oxy iban a comprar los activos de una compañía de fracking en Estados Unidos que se llama CrownRock.

El presidente Gustavo Petro vetó la transacción y eso terminó con la salida de cuatro miembros de la junta directiva, entre ellos Mónica de Greiff.

“Ahí hay un peligro que ustedes deben examinar y evaluar. En mi criterio hay que salir de Estados Unidos ya, porque lo acelera el problema Ofac. Antes también, porque nosotros ya no recuperamos la inversión, ya no vamos a tener dinero de Permian para recuperar lo que se invirtió: los 1.500 millones de dólares ya no lo vamos a tener”, reiteró Petro.

El pasado 20 de noviembre, BLU Radio reveló que un sector de la USO se reunió con el presidente Gustavo Petro para impulsar esa propuesta de que Ecopetrol venda su participación en el campo de fracking Permian, en Estados Unidos.

Ese grupo entregó a Petro un informe crítico sobre el negocio, el mismo que él ha usado públicamente para argumentar que el Permian sería poco rentable. La reunión también mostró la cercanía entre esa facción sindical y movimientos antifracking que respaldaron a Petro en campaña.