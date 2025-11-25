En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría abre indagación por el presunto uso irregular de información de directivos de Ecopetrol

Procuraduría abre indagación por el presunto uso irregular de información de directivos de Ecopetrol

Abrió una indagación previa contra funcionarios, por establecer de Ecopetrol y UIAF, por posibles irregularidades en la solicitud y entrega de información financiera de algunos miembros de la junta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad