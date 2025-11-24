Procuraduría abre investigación contra Wilmer Mejía y general Huertas por presunta infiltración

La Procuraduría abrirá investigación contra Wilmer Mejía, director de Inteligencia del DNI, y al general Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército Nacional, tras la revelaciones de Noticias Caracol que dan cuenta sobre presuntos vínculos entre jefes de la disidencias de alias ‘Calarcá’ con estos dos funcionarios.

En desarrollo...