En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría abre investigación contra Wilmer Mejía y general Huertas por presunta infiltración

Procuraduría abre investigación contra Wilmer Mejía y general Huertas por presunta infiltración

El escándalo se dio tras la revelación de Noticias Caracol de los “archivos secretos” de alias ‘Calarcá’.

Publicidad

Publicidad

Publicidad