"Yo no incito al odio, como lo hace el presidente": Eder responde a señalamientos de Gustavo Petro

Después de las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro este fin de semana sobre el alcalde de Cali, Alejandro Éder, donde asegura que el mandatario caleño hizo parte de una estrategia junto a otros políticos del país para desacreditarlo en los Estados Unidos y que por esa razón fue incluido en la lista Clinton.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, le respondió y aseguro que no hace parte de ninguna estrategia y que las declaraciones del presidente Petro lo que buscan es dividir al país.

"Rechazo de manera contundente cualquier acusación de ese tipo. Yo no estoy pensando en qué ha hecho o qué no ha hecho el presidente Petro.

Yo estoy pensando en cuidar al pueblo caleño y en cuidar al pueblo colombiano. Yo hago parte de una estrategia para cuidar al pueblo caleño, para recuperar a Cali, para que Cali vaya para arriba. Yo en ningún momento incito al odio, en ningún momento incito a la división como sí lo hacen otros sectores políticos y como lo hace el presidente Petro. Yo invito al presidente que se mantenta en el buen tono. En vez de estar haciendo acusaciones falsas, que nos financie el tren de cercanías que está listo“, dijo el alcalde de Cali.



Sobre los viajes a Estados Unidos a los que se refirió el presidente, el mandatario caleño aclaró que se trata de viajes destinados a fortalecer las relaciones económicas entre ambos países.

“Yo lo he dicho públicamente, he visitado Estados Unidos para impulsar esas relaciones, lo que tiene que ver la parte comercial, los apoyos que vienen hacia Cali en materia de seguridad y de otros tipos, pero sobre todo para que no se destruya la relación entre los dos países. Lo que nosotros hemos visto es cómo desde hace dos meses, que fue todo el tema de la desertificación, el presidente ha hecho hasta lo imposible para dañar la relación con Estados Unidos“, manifestó Eder.

Sobre este tire y afloje entre el alcalde y el presidente Gustavo Petro, el mandatario caleño insistió en que es fundamental seguir con las buenas relaciones con Estados Unidos ya que impactan la economía, la seguridad y el desarrollo del país.