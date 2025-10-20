Presidente Petro se ha dedicado a hacer activismo insultando al presidente de EE.UU: alcalde de Cali

En medio de la incertidumbre que vive actualmente el país como resultado de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Valle del Cauca hay incertidumbre del futuro de esta relación internacional, teniendo en cuenta que el país norteamericano es el principal aliado de Colombia, a nivel comercial y de seguridad.

A las diferentes reacciones a esta crisis diplomática se sumó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien manifestó su preocupación ante las consecuencias que podrían generar para la región estas discusiones entre los mandatarios nacionales.

"Nuestra economía está ligada fuertemente a los Estados Unidos, el 30% de las exportaciones se envían allá y ha sido una relación muy buena. Desafortunadamente pareciera que la están tratando de dañar hace meses y parece que lo están logrando. El llamado que debemos hacer es a mantener la calma y tratar esto con toda seriedad", indicó el alcalde de Cali.

Eder aseguró que la tensión entre ambos países debe atenderse como un tema estratégico de la Nación, teniendo en cuenta los efectos que puede producir el rompimiento de la relación, como el incremento de los aranceles y la desfinanciación de la Fuerza Pública.



"Si Estados Unidos le impone a Colombia aranceles de 20%, 30% o hasta el 50%, el impacto económico se va a sentir inmediatamente, se van a perder miles de empleos. Si se cortan las ayudas en materia de seguridad quiere decir que los pocos helicópteros que tenemos volando quedarán en tierra para enfrentar a los grupos ilegales, se disminuyen las capacidades de inteligencia", añadió Eder.

Específicamente en Cali, la crisis diplomática afectaría el desarrollo y la economía de la ciudad, teniendo en cuenta que la capital del Valle es una ciudad exportadora, y es considerada uno de los principales centros industriales del país, albergando el 18% del aparato industrial.

"Con esto no se juega, son las relaciones estratégicas de Colombia, así que se debe buscar una forma dialogada de no permitir que esto se siga deteriorando. Y hay que entender que la relación bilateral con Estados Unidos no son un tema de activismo político, ni un tema de activismo de campaña. Es un patrimonio de los colombianos que nos ha permitido desarrollar y generar oportunidades con ese país", finalizó el mandatario caleño.