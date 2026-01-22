Chance Sinuano Día, resultado último sorteo hoy jueves 22 de enero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de apostadores que revisan a diario sus resultados con la ilusión de obtener un premio.
El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 22 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|21 enero 2026
|4078 - 2
|Sinuano Día
|20 enero 2026
|4712 - 5
|Sinuano Día
|19 enero 2026
|5402 - 9
|Sinuano Día
|18 enero 2026
|2379 - 6
|Sinuano Día
|17 enero 2026
|7311 - 3
|Sinuano Día
|16 enero 2026
|3687 - 4
|Sinuano Día
|15 enero 2026
|0534 - 7
|Sinuano Día
|13 enero 2026
|6538 - 2
|Sinuano Día
|12 enero 2026
|2632 - 8
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la divulgación y la transparencia del proceso son claves para mantener la confianza de los jugadores, quienes consultan el resultado apenas es confirmado.
Este chance ofrece diferentes modalidades de juego, pensadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos de participación:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la alternativa que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Una de las principales ventajas del Sinuano Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza su carácter popular en todo el país.
Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:
Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, el Sinuano Día garantiza un proceso claro y seguro para el cobro de premios, reafirmando su posición como uno de los juegos de chance más confiables y consultados de Colombia.