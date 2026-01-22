Chance Sinuano Día, resultado último sorteo hoy jueves 22 de enero de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de apostadores que revisan a diario sus resultados con la ilusión de obtener un premio.



Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Últimos resultados Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 21 enero 2026 4078 - 2 Sinuano Día 20 enero 2026 4712 - 5 Sinuano Día 19 enero 2026 5402 - 9 Sinuano Día 18 enero 2026 2379 - 6 Sinuano Día 17 enero 2026 7311 - 3 Sinuano Día 16 enero 2026 3687 - 4 Sinuano Día 15 enero 2026 0534 - 7 Sinuano Día 13 enero 2026 6538 - 2 Sinuano Día 12 enero 2026 2632 - 8

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la divulgación y la transparencia del proceso son claves para mantener la confianza de los jugadores, quienes consultan el resultado apenas es confirmado.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece diferentes modalidades de juego, pensadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos de participación:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la alternativa que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Una de las principales ventajas del Sinuano Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza su carácter popular en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día garantiza un proceso claro y seguro para el cobro de premios, reafirmando su posición como uno de los juegos de chance más confiables y consultados de Colombia.