Sinuano Día resultado último sorteo hoy, miércoles 21 de enero de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de apostadores que revisan a diario sus resultados con la expectativa de obtener un premio.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 21 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 21 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la divulgación del número ganador y la claridad del proceso son claves para mantener la confianza de los jugadores, quienes consultan el resultado apenas es confirmado de manera oficial.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece distintas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada apostador elija la alternativa que mejor se ajuste a su experiencia y forma de participación.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Una de las principales ventajas del Sinuano Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza su carácter popular en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, los ganadores deben presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto ganado, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día garantiza un proceso claro y seguro para el cobro de premios, reafirmando su posición como uno de los juegos de chance más confiables y consultados de Colombia.