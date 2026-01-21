Sinuano Día resultado último sorteo hoy, miércoles 21 de enero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de apostadores que revisan a diario sus resultados con la expectativa de obtener un premio.
El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 21 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la divulgación del número ganador y la claridad del proceso son claves para mantener la confianza de los jugadores, quienes consultan el resultado apenas es confirmado de manera oficial.
El Sinuano Día ofrece distintas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de juego:
Estas opciones permiten que cada apostador elija la alternativa que mejor se ajuste a su experiencia y forma de participación.
Una de las principales ventajas del Sinuano Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza su carácter popular en todo el país.
Para reclamar un premio del Sinuano Día, los ganadores deben presentar:
Según el monto ganado, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, el Sinuano Día garantiza un proceso claro y seguro para el cobro de premios, reafirmando su posición como uno de los juegos de chance más confiables y consultados de Colombia.