Chance Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy jueves 22 de enero de 2026

El Super Astro Luna es uno los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a una propuesta que combina la selección de números con los signos del zodiaco. Esta particular mezcla entre azar y astrología capta el interés de miles de personas que, cada noche, revisan los resultados del chance.
El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al jueves 22 de enero de 2026, dejó definida la combinación ganadora de la jornada nocturna, marcando la suerte de los apostadores. Este fue el resultado:
Número ganador: XXXX - X
El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que facilita una participación continua a lo largo de la semana. Los horarios oficiales establecidos son:
Esta programación permite a los participantes organizar sus apuestas y consultar los resultados de acuerdo con su rutina diaria, consolidando al Super Astro Luna como una referencia habitual dentro del calendario del chance en Colombia.
La mecánica del Super Astro Luna es sencilla y flexible, lo que lo hace atractivo para distintos perfiles de jugadores. Para participar, se debe:
Esta dinámica permite jugar de manera recreativa o aplicar una estrategia específica, según las preferencias de cada persona que consulta los resultados del chance nocturno.
Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el país. Esta medida garantiza un proceso seguro, confiable y transparente, tanto en la compra de las apuestas como en la validación y el pago de los premios.
El procedimiento para cobrar un premio del Super Astro Luna es claro y ágil. Para realizar el reclamo, el ganador debe presentar:
Cumplir con estos requisitos permite un proceso de pago oportuno y conforme a la normativa vigente.
En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Los jugadores deben registrarse en sitios web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, crear una cuenta con sus datos personales y completar la verificación de identidad.
Una vez registrados, pueden elegir el sorteo disponible en la plataforma, seleccionar el número, definir el valor de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros como PSE, billeteras digitales o tarjetas débito.
|Fecha
|Resultados
|miércoles 21 enero 2026
|9075
|martes 20 enero 2026
|5496
|lunes 19 enero 2026
|8041
|domingo 18 enero 2026
|2704
|sábado 17 enero 2026
|3042
|viernes 16 enero 2026
|1860
|jueves 15 enero 2026
|6543
|miércoles 14 enero 2026
|9105
|martes 13 enero 2026
|5037
|lunes 12 enero 2026
|4446
|domingo 11 enero 2026
|9079
|sábado 10 enero 2026
|7388
|viernes 09 enero 2026
|2663
|jueves 08 enero 2026
|9513
|miércoles 07 enero 2026
|7888
|martes 06 enero 2026
|1711
|lunes 05 enero 2026
|0235
|domingo 04 enero 2026
|7413
|sábado 03 enero 2026
|0539
|viernes 02 enero 2026
|0836
|jueves 01 enero 2026
|2414