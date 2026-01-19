Chontico Día resultado del último sorteo hoy, lunes 19 de enero de 2026

El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde conserva una fuerte tradición entre los apostadores. Su reconocimiento se debe a la simplicidad de su dinámica, la regularidad de sus sorteos diarios y la expectativa que despierta cada resultado, el cual es revisado a diario por miles de personas con la ilusión de obtener un premio.

Gracias a su formato accesible y a la variedad de opciones de apuesta, este chance se ha consolidado como una de las alternativas preferidas dentro del portafolio de juegos legales del país.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 19 de enero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 19 de enero del 2026 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Este chance cuenta con varias modalidades que se adaptan a diferentes estilos de juego y niveles de experiencia, permitiendo a los participantes elegir la opción que mejor se ajuste a sus expectativas:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad de modalidades amplía las posibilidades de juego y hace que el Chontico Día resulte atractivo tanto para jugadores habituales como para quienes participan de manera ocasional.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento accesible para distintos perfiles de jugadores.

Esta flexibilidad permite que cada persona administre su presupuesto y decida cuánto invertir en cada jugada, manteniendo el carácter recreativo del juego.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar los premios del Chontico Día se realiza en puntos autorizados y exige cumplir con algunos requisitos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Consultar siempre los canales oficiales y conservar el tiquete en óptimas condiciones es fundamental para garantizar un proceso de cobro ágil y exitoso.

