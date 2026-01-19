Chontico Día resultado del último sorteo hoy, lunes 19 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde conserva una fuerte tradición entre los apostadores. Su reconocimiento se debe a la simplicidad de su dinámica, la regularidad de sus sorteos diarios y la expectativa que despierta cada resultado, el cual es revisado a diario por miles de personas con la ilusión de obtener un premio.
Gracias a su formato accesible y a la variedad de opciones de apuesta, este chance se ha consolidado como una de las alternativas preferidas dentro del portafolio de juegos legales del país.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 19 de enero del 2026 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Este chance cuenta con varias modalidades que se adaptan a diferentes estilos de juego y niveles de experiencia, permitiendo a los participantes elegir la opción que mejor se ajuste a sus expectativas:
Esta diversidad de modalidades amplía las posibilidades de juego y hace que el Chontico Día resulte atractivo tanto para jugadores habituales como para quienes participan de manera ocasional.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento accesible para distintos perfiles de jugadores.
Esta flexibilidad permite que cada persona administre su presupuesto y decida cuánto invertir en cada jugada, manteniendo el carácter recreativo del juego.
El proceso para reclamar los premios del Chontico Día se realiza en puntos autorizados y exige cumplir con algunos requisitos básicos:
Dependiendo del valor del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:
Consultar siempre los canales oficiales y conservar el tiquete en óptimas condiciones es fundamental para garantizar un proceso de cobro ágil y exitoso.