Lotería de Risaralda, sorteo viernes 23 de enero: resultados de premios secos y números ganadores

La Lotería de Risaralda, una de las entidades de juegos de suerte y azar con mayor tradición en el Eje Cafetero, dio a conocer los resultados oficiales de su más reciente sorteo, realizado como es habitual el viernes en la noche. La jornada estuvo marcada por la expectativa de miles de apostadores, quienes siguieron la transmisión en directo a través del canal regional Telecafé, medio encargado de validar las balotas y oficializar los números ganadores.



Lotería de Risaralda: premio mayor

El número del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.

Durante este sorteo, el plan de premios volvió a destacarse por su amplia distribución en diferentes categorías, lo que permitió que la fortuna llegara a varias regiones del país. La Lotería de Risaralda se caracteriza por ofrecer no solo un premio mayor atractivo, sino también una sólida estructura de premios secos, que incrementa las posibilidades de ganar y mantiene el interés de los jugadores semana tras semana.

Premios secos de la Lotería de Risaralda

Trébol de la Fortuna: tres ganadores de $40 millones

Bajo la denominación de "Trébol de la Fortuna", la lotería dispuso de tres premios de $40.000.000 cada uno. Los números y series favorecidos en esta categoría fueron:

Secos de Perla: cinco oportunidades de $35 millones

La categoría "Secos de Perla" continúa siendo una de las favoritas por los apostadores. En esta oportunidad, se entregaron cinco premios de $35.000.000 cada uno, con los siguientes resultados oficiales:

Cosecha Millonaria: la mayor distribución de premios

Finalmente, la "Cosecha Millonaria" cumplió su promesa de irrigar recursos entre un mayor número de ganadores. Este nivel del plan de premios otorgó 11 secos de $30.000.000 cada uno. A continuación, el listado completo de los números ganadores:



Video del sorteo en vivo de la Lotería del Risaralda

En esta edición, el premio mayor, que actualmente asciende a una cifra cercana a los $2.333 millones, fue uno de los principales focos de atención. Sin embargo, los premios secos también tuvieron un papel protagónico, al poner en juego montos significativos y ofrecer mayores probabilidades de acierto, lo que consolidó una amplia caída de premios.

Este nuevo sorteo reafirma a la Lotería de Risaralda como una de las loterías más importantes del país, tanto por su trayectoria como por la confianza que genera entre los apostadores. Sus resultados continúan siendo seguidos con atención por quienes ven en este juego una opción tradicional, transparente y con impacto positivo en la región, gracias a los recursos que se destinan a programas sociales y de salud.

