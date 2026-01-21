Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 21 de enero de 2026

El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Cada noche, miles de jugadores están atentos a la publicación de los resultados oficiales con la expectativa de confirmar si su apuesta resultó ganadora. Es fundamental tener en cuenta que los números divulgados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para ser comparados con los tiquetes de apuesta.

Por este motivo, las autoridades del juego recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Solo los resultados avalados por el operador autorizado cuentan con validez legal para el pago de premios, lo que permite evitar errores, confusiones o reclamaciones indebidas.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy, miércoles 21 de enero de 2026

Según el reporte oficial, la combinación ganadora de esta jornada fue XXXX, una cifra que marcó la suerte de los participantes.



Número ganador:

Tres primeras cifras

Tres últimas cifras:

Animal:

¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares del país. Su principal atractivo es que se sortea todos los días en horario nocturno, lo que permite a los jugadores participar de manera constante y consultar resultados a diario.

Gracias a su mecánica sencilla y a su frecuencia diaria, este sorteo se ha consolidado como una opción habitual dentro del mundo del chance en Colombia, especialmente entre quienes prefieren apuestas rápidas y resultados inmediatos.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Los premios se calculan por cada peso apostado, lo que brinda flexibilidad tanto para apuestas simples como para combinaciones más completas.



Aciertos por cifras finales

Estas son algunas de las modalidades más populares por su facilidad de juego y verificación:



La uña: acertar la última cifra paga 5 pesos por cada peso apostado.

acertar la última cifra paga 5 pesos por cada peso apostado. La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Cuando el acierto es más específico, los premios aumentan:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado. Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las apuestas más completas ofrecen los pagos más altos:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante recordar que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.

Con su sorteo diario, variedad de modalidades de apuesta y un esquema de premios claro, el Paisita Noche se mantiene como una de las alternativas preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en el país.