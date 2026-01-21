Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 21 de enero de 2026

Publicidad
El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Cada noche, miles de jugadores están atentos a la publicación de los resultados oficiales con la expectativa de confirmar si su apuesta resultó ganadora. Es fundamental tener en cuenta que los números divulgados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para ser comparados con los tiquetes de apuesta.
Por este motivo, las autoridades del juego recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Solo los resultados avalados por el operador autorizado cuentan con validez legal para el pago de premios, lo que permite evitar errores, confusiones o reclamaciones indebidas.
Según el reporte oficial, la combinación ganadora de esta jornada fue XXXX, una cifra que marcó la suerte de los participantes.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares del país. Su principal atractivo es que se sortea todos los días en horario nocturno, lo que permite a los jugadores participar de manera constante y consultar resultados a diario.
Gracias a su mecánica sencilla y a su frecuencia diaria, este sorteo se ha consolidado como una opción habitual dentro del mundo del chance en Colombia, especialmente entre quienes prefieren apuestas rápidas y resultados inmediatos.
El plan de premios del Paisita Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Los premios se calculan por cada peso apostado, lo que brinda flexibilidad tanto para apuestas simples como para combinaciones más completas.
Aciertos por cifras finales
Estas son algunas de las modalidades más populares por su facilidad de juego y verificación:
Aciertos de tres cifras
Cuando el acierto es más específico, los premios aumentan:
Aciertos de cuatro cifras
Las apuestas más completas ofrecen los pagos más altos:
Es importante recordar que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.
Con su sorteo diario, variedad de modalidades de apuesta y un esquema de premios claro, el Paisita Noche se mantiene como una de las alternativas preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en el país.