Resultados de las loterías de hoy: Bogotá, Quindío, MiLoto y ColorLoto | 22 de enero de 2026

Este jueves 22 de enero de 2026 se realizaron los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto, dejando millonarios premios, cientos de ganadores y nuevos acumulados para los próximos sorteos.
A continuación, el detalle completo de los resultados oficiales.
🎟️ Resultados Lotería de Bogotá – Sorteo 2830
La Lotería de Bogotá jugó su sorteo número 2830, con un premio mayor de $10.000 millones de pesos.
Número ganador: 0377
Serie: 412
Despachado a: Bogotá
Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos millonarios y premios secundarios, que repartieron miles de millones de pesos entre los apostadores en distintas regiones del país.
🎟️ Resultados Lotería del Quindío – 22 de enero de 2026
La Lotería del Quindío también realizó su sorteo semanal, con el siguiente resultado principal:
🏆 Premio Mayor
Número: 1915
Serie: 123
Despachado a: Pereira
💰 Secos millonarios
Secos de $300 millones
2749 – Serie 143
Secos de $200 millones
7151 – Serie 142
7177 – Serie 59
Secos de $100 millones
3093 – Serie 153
3815 – Serie 19
5335 – Serie 44
Secos de $50 millones
8318 – Serie 141
4918 – Serie 187
1914 – Serie 177
8124 – Serie 25
0475 – Serie 119
3392 – Serie 175
9801 – Serie 199
1719 – Serie 131
Secos de $20 millones
9395 – Serie 157
2688 – Serie 58
5380 – Serie 104
9889 – Serie 4
8754 – Serie 70
1527 – Serie 25
2519 – Serie 79
5835 – Serie 168
7313 – Serie 119
6752 – Serie 8
Secos de $10 millones
3957 – Serie 153
8018 – Serie 97
4601 – Serie 73
2431 – Serie 187
1976 – Serie 135
9071 – Serie 97
8336 – Serie 73
8181 – Serie 150
0226 – Serie 115
4223 – Serie 108
3201 – Serie 53
9709 – Serie 16
0930 – Serie 88
3841 – Serie 188
9492 – Serie 47
1420 – Serie 39
4959 – Serie 128
1646 – Serie 193
4348 – Serie 67
5662 – Serie 96
🎰 Resultados MiLoto – Sorteo 472
En el sorteo 472 de MiLoto, realizado el jueves 22 de enero de 2026, los números ganadores fueron: 01 – 06 – 09 – 16 – 39
Total ganadores: 10.629
Total en premios: $90.330.000
No hubo ganadores con 5 aciertos, por lo que el nuevo acumulado asciende a $200 millones de pesos.
🎨 Resultados ColorLoto – Sorteo 151
El ColorLoto, en su sorteo número 151, dejó los siguientes resultados: