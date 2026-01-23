Resultados de las loterías de hoy: Bogotá, Quindío, MiLoto y ColorLoto | 22 de enero de 2026

Este jueves 22 de enero de 2026 se realizaron los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto, dejando millonarios premios, cientos de ganadores y nuevos acumulados para los próximos sorteos.

A continuación, el detalle completo de los resultados oficiales.

🎟️ Resultados Lotería de Bogotá – Sorteo 2830

La Lotería de Bogotá jugó su sorteo número 2830, con un premio mayor de $10.000 millones de pesos.

Número ganador: 0377

Serie: 412

Despachado a: Bogotá

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos millonarios y premios secundarios, que repartieron miles de millones de pesos entre los apostadores en distintas regiones del país.



Lotería de Bogotá, Resultados sorteo 2830, Premio Mayor, Números ganadores, Lotería de Colombia, Sorteo 22 de enero 2026, Premios secos, Salud Colombia, Rentas cedidas, Ganadores Bogotá.

🎟️ Resultados Lotería del Quindío – 22 de enero de 2026

La Lotería del Quindío también realizó su sorteo semanal, con el siguiente resultado principal:

🏆 Premio Mayor

Número: 1915

Serie: 123

Despachado a: Pereira

💰 Secos millonarios

Secos de $300 millones



2749 – Serie 143

Secos de $200 millones

Publicidad

7151 – Serie 142

7177 – Serie 59

Secos de $100 millones

3093 – Serie 153

3815 – Serie 19

5335 – Serie 44

Secos de $50 millones

8318 – Serie 141

4918 – Serie 187

1914 – Serie 177

8124 – Serie 25

0475 – Serie 119

3392 – Serie 175

9801 – Serie 199

1719 – Serie 131

Secos de $20 millones

Publicidad

9395 – Serie 157

2688 – Serie 58

5380 – Serie 104

9889 – Serie 4

8754 – Serie 70

1527 – Serie 25

2519 – Serie 79

5835 – Serie 168

7313 – Serie 119

6752 – Serie 8

Secos de $10 millones

3957 – Serie 153

8018 – Serie 97

4601 – Serie 73

2431 – Serie 187

1976 – Serie 135

9071 – Serie 97

8336 – Serie 73

8181 – Serie 150

0226 – Serie 115

4223 – Serie 108

3201 – Serie 53

9709 – Serie 16

0930 – Serie 88

3841 – Serie 188

9492 – Serie 47

1420 – Serie 39

4959 – Serie 128

1646 – Serie 193

4348 – Serie 67

5662 – Serie 96

🎰 Resultados MiLoto – Sorteo 472

En el sorteo 472 de MiLoto, realizado el jueves 22 de enero de 2026, los números ganadores fueron: 01 – 06 – 09 – 16 – 39

Total ganadores: 10.629

Total en premios: $90.330.000

No hubo ganadores con 5 aciertos, por lo que el nuevo acumulado asciende a $200 millones de pesos.

MiLoto, resultados MiLoto, sorteo 472, lotería Colombia, números ganadores, acumulado MiLoto, premios MiLoto, 22 de enero de 2026, juegos de suerte y azar, Coljuegos, Baloto, sorteo jueves.

🎨 Resultados ColorLoto – Sorteo 151

El ColorLoto, en su sorteo número 151, dejó los siguientes resultados:

Combinación ganadora:

6 (amarillo) – 3 (azul) – 1 (rojo) – 4 (blanco) – 2 (negro) – 3 (negro)

6 (amarillo) – 3 (azul) – 1 (rojo) – 4 (blanco) – 2 (negro) – 3 (negro) Total ganadores: 324

Total premiación: $6.114.300

El juego no dejó ganador del máximo premio, por lo que el nuevo acumulado se elevó a $1.470 millones de pesos.

ColorLoto, Baloto, Sorteo 151, resultados lotería Colombia, acumulado ColorLoto, premios ColorLoto, juegos de azar Colombia, números ganadores, sorteo 22 de enero, ganar Baloto.

📌 Recomendación: Los jugadores deben verificar sus tiquetes en puntos oficiales y reclamar los premios dentro de los plazos establecidos por cada lotería.