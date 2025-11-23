¿Salario mínimo superaría los 3 millones?: esto costaría un trabajador para el 2026

El mes de noviembre ha estado marcado por la polémica que se desató tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó que el incremento del salario mínimo podría superar el 22%, una cifra que generó molestia en varios sectores empresariales.

A pesar de esto, el Ministerio de Trabajo ha tomado distancia de las afirmaciones de Benedetti y ha señalado que la cifra final será concertada entre tres partes: el Gobierno, el gremio trabajador y el sector empresarial. Sin embargo, la decisión definitiva la tomará el presidente Gustavo Petro, bajo la idea de establecer un aumento que mejore el poder adquisitivo de los colombianos. Por ello, se espera que el reajuste ronde el 11%.

En medio de ese escenario, uno de los sectores más preocupados es Fenalco, que realizó un estudio sobre el costo que tendría para las empresas un aumento del salario mínimo del 11%, advirtiendo que podría convertirse en un golpe fuerte para la operación de varios negocios.



Salario mínimo 2026: cuánto costaría contratar a un trabajador

Si se decreta un aumento del salario mínimo del 11%, como ha sugerido el Gobierno, este ajuste superaría más del doble de la inflación proyectada para 2025 (5,2%) y casi triplicaría la estimada para 2026 (alrededor del 4%). Con este escenario, la remuneración mínima total para las empresas superaría los $2.800.000.

Un empresario que busque contratar a un empleado debe tener presente que el costo laboral final será mucho más alto que el salario base. Teniendo en cuenta que el salario mínimo de 2025 es de $1.423.500, el cálculo preliminar quedaría así:



Salario mínimo 2026: con el incremento del 11%, sería de $1.580.085.

Auxilio de transporte: actualmente en $200.000, pasaría a cerca de $222.000.

Con estos valores, el salario mínimo más auxilio de transporte alcanzaría los $1.802.085. Sin embargo, esa no sería la cifra final para las empresas. Tras sumar salud, pensión, aportes a la prima, cesantías y otros costos laborales obligatorios, el costo total por trabajador en 2026 sería de aproximadamente $2.800.499, aunque, algunos consideran que la cifra puede superar los 3 millones.

Hoy en la reunión de la Comisión Nacional de Concertación donde se inició la discusión del salario mínimo la @OITnoticias presentó un estudio sobre el salario vital en Colombia. La conclusión más significativa es que el salario vital para una familia de 4 personas donde laboran… — Fabio Arias Giraldo (@fabioariascut) November 21, 2025

Qué dicen los sectores económicos sobre el aumento del salario mínimo

Ante este panorama, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) ha señalado que las discusiones sobre el incremento del salario mínimo deben considerar no solo la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, sino también la estabilidad de las empresas y las presiones actuales de la economía.

Por su parte, Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT Colombia), señaló que, de acuerdo con un estudio del salario vital para una familia de cuatro personas, este debería haber sido de $2 millones mensuales en 2024, mientras que para 2025 debió ascender a $2.104.000. Según él, esto evidencia una brecha económica: “Ello significa que hay una brecha y, por tal, una deuda social de $680.500, equivalente a un 47,80%”, afirmó en su cuenta de X.