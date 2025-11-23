En vivo
Economía  / ¿Salario mínimo superaría los 3 millones?: esto costaría un trabajador para el 2026

¿Salario mínimo superaría los 3 millones?: esto costaría un trabajador para el 2026

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, ha señalado tajantemente que el incremento del salario mínimo rondaría el 11%.

