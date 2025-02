Saldrá otro miembro de la junta directiva de Ecopetrol: Gonzalo Hernández

El exviceministro de Hacienda Gonzalo Hernández saldrá de la junta directiva de Ecopetrol una vez cumpla su periodo en marzo próximo y ya comunicó al Gobierno su intención de no continuar en el directorio de la empresa más importante del país.

Hernández se convierte así en el tercer miembro de la junta que ha renunciado oficialmente después de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta quienes salieron de Ecopetrol en medio de duros choques con la administración por el fracaso del proyecto de fracking Oslo en Estados Unidos.

"En 2024 ya había manifestado que no sería parte de la nueva junta directiva de Ecopetrol. Sí me parecía importante terminar el periodo institucional sin originar afectación alguna al quorum o al gobierno corporativo de la Compañía. Con el llamado a la Asamblea de 2025, cumplo un ciclo que inició cuando el ministro Ocampo me designó como miembro de la Junta. Siempre mis mejores deseos para la empresa más importante de la Nación y para su excelente equipo y dirección, que en medio de un contexto difícil, muchas veces adverso, está logrando resultados operativos claves en incorporación de reservas, retornos a los accionistas y eficiencias de gestión", dijo Hernández en su mensaje de despedida.

La próxima semana Ecopetrol revelará sus resultados financieros y, posiblemente, la convocatoria a la asamblea ordinaria de accionistas en donde debe elegirse al directorio de la petrolera.

Por estatutos, la junta directiva no puede renovarse por completo y debe existir un porcentaje de continuidad. Al momento se espera también la posible renuncia de Edwin Palma, designado como nuevo ministro de minas y energía por el presidente Gustavo Petro.

Los demás miembros de la junta de Ecopetrol hoy son Ángela María Robledo, Lilia Tatiana Roa, Mónica De Greiff y Guillermo García Realpe.