Ecopetrol determinará cuáles de sus contratos seguirán siendo reservados

En los próximos tres meses Ecopetrol determinará qué documentos de su contratación pueden ser publicados y cuáles gozan del estatus de reserva o confidencialidad, dijo la compañía en una aclaración a un fallo del Conseio de Estado.

La sección quinta del Consejo de Estadp ordenó a Ecopetrol la publicación de toda la información contractual en la plataforma Secop II a excepción de aquella que sea reservada o confidencial, luego de estudiar una acción de cumplimiento.

"El Consejo de Estado reconoció que los documentos contractuales reservados o confidenciales no se publican; asimismo, que es competencia de Ecopetrol establecer si la información es reservada y por lo tanto no publicable en el SECOP, no admitiéndose que la acción de cumplimiento fuera el mecanismo para resolver en abstracto sobre los asuntos de reserva o confidencialidad", señaló la compañía.

Ecopetrol asegura que en el plazo de tres meses va a "ratificar" el estatus de reserva de parte de su información contractual debido a que la compañía compite con otras empresas en el sector privado. El resto de la información, debería seguir en la plataforma de contratación pública.