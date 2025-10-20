Se dispara precio del dólar tras tensión entre Estados Unidos y Colombia

El pasado domingo, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos entraron en un nuevo episodio de tensión, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, calificara al presidente Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico”. La declaración, dada durante su trayecto en el avión presidencial Air Force One, generó un fuerte impacto político y económico, tanto en Colombia como en la región.

Pero no fue la única advertencia del presidente norteamericano. A bordo del mismo vuelo, Trump confirmó las afirmaciones del senador republicano Lindsey Graham, quien reveló que la Casa Blanca prepara un paquete de medidas arancelarias contra Colombia.

Según Graham, el propósito de Trump es “golpear a Colombia donde más le duele: el bolsillo”. De acuerdo con sus declaraciones, el aumento de aranceles podría concretarse este lunes en la tarde. “Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. ¡Bien hecho, presidente Trump!”, señaló el legislador.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: AFP

Dólar vuelve a subir en Colombia

El impacto de las declaraciones no se hizo esperar. En Colombia, el mercado cambiario reaccionó de inmediato, y el precio del dólar comenzó a subir tras conocerse las tensiones diplomáticas con Washington.

De acuerdo con lo revelado por el programa Mañanas Blu, la cotización de la moneda estadounidense se disparó debido al nerviosismo generado por el anuncio de nuevos aranceles. La semana pasada, el dólar venía registrando una tendencia a la baja impulsada por la confianza en el manejo de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica. El pasado viernes, incluso, el descenso del dólar fue notorio, lo que hacía prever una continuación de esa tendencia.

Sin embargo, este lunes 20 de octubre, el panorama cambió por completo. “El movimiento en Colombia es bastante significativo a esta hora. Sube el dólar 70 pesos en su cotización promedio. $3.878 es la cotización promedio para el dólar”, informaron en Mañanas Blu.

El repunte deja a la divisa nuevamente cerca de los $3.900, una cifra que no se registraba desde hace semanas. La situación se agrava con las medidas arancelarias que el gobierno estadounidense implementará próximamente, lo que podría encarecer las exportaciones y reducir el flujo de divisas hacia el país.



Preocupación en el mercado por el impacto de los aranceles

Expertos en economía han advertido que, además de la subida del dólar, la nueva política arancelaria de Trump podría afectar gravemente el comercio bilateral. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Colombia y el mayor generador de divisas del país.

La incertidumbre domina ahora los mercados, mientras los empresarios y el Gobierno colombiano evalúan las posibles consecuencias de esta crisis diplomática. Lo que comenzó como una declaración política amenaza con convertirse en un golpe directo para la economía nacional, en un momento en el que Colombia aún busca estabilizar sus finanzas y mantener la confianza de los inversionistas.