Mindefensa dice que afirmación de Trump es un irrespeto, no solo a Petro, sino a los colombianos

El panorama diplomático entre Colombia y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lanzó duras críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en medio de los desacuerdos por las operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

Trump afirmó que “el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños en toda Colombia”, una acusación que generó un inmediato rechazo en Bogotá.

El mensaje fue publicado luego de que Petro cuestionara el accionar de las fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe, durante una operación en la que un ciudadano colombiano perdió la vida. En respuesta, Trump señaló que el mandatario colombiano “no hace nada” para frenar el avance de los cultivos ilícitos en el país.

“El narcotráfico se ha convertido en el negocio más grande de Colombia, por lejos, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo a nuestro país”, escribió el mandatario estadounidense. Además, anunció una medida contundente: “A partir de hoy, estos pagos ni cualquier otra forma de subsidio se realizarán a Colombia”.



Ministro de Defensa defiende a Petro ante acusaciones de Trump

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, respondió con firmeza a las declaraciones de Trump durante una entrevista con RTVC, en la que defendió la labor del presidente Petro y el compromiso del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.



“Es el presidente de los colombianos, elegido democráticamente, un mandatario que tiene la convicción absoluta de neutralizar el narcotráfico y erradicarlo. Este año, por ejemplo, es una muestra de ese compromiso férreo que hemos tenido, donde también han perdido la vida hombres y mujeres que combaten este cáncer para que no llegue a los consumidores”, afirmó Sánchez.

El ministro también criticó la postura del mandatario estadounidense, advirtiendo que una ruptura en la cooperación internacional solo favorece a las estructuras criminales. “Cuando se fracturan las relaciones internacionales, cuando se rompe la cooperación, se le da espacio a los criminales para que florezcan”, agregó.

Finalmente, Sánchez calificó las palabras de Trump como una falta de respeto hacia todo el país. “Cualquier afirmación en ese sentido es un irrespeto, no solo contra el señor presidente de la República, sino contra los colombianos y contra los miembros de la fuerza pública que arriesgan su vida cada día para combatir el narcotráfico”, concluyó.

Con este nuevo episodio, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos enfrentan una nueva etapa de tensión. Aún está por verse si el Gobierno estadounidense mantendrá la suspensión de los subsidios que tradicionalmente han apoyado los programas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.