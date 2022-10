Secretario de Educación de Cesar rechaza acusaciones tras pelea por un terreno

Una propiedad en el municipio de La Paz generó la discordia entre los hermanos Zuleta Aroca y el secretario de Educación, quien quedó grabado en un video cuando forcejeaba con varias personas.



“Efectivamente encuentro una persona destruyendo la pared y lo que hago es tratar de evitar que se siga destruyendo la pared de mi propiedad, el lote es mío porque yo lo compré”, aseguró Gutiérrez.



Sin embargo, la familia Zuleta lo desmiente y asegura que el negocio del terreno no se ha completado.



“Él llega agresivo, armado y con varios escoltas, en el video se puede ver cómo él maltrató a las personas, aparte de eso días después hemos recibido amenazas”, dijo uno de los hermanos.



Aunque en el video se observa lo que sería una pistola en la pretina de su pantalón, el secretario afirmó que no porta armas.



Sin embargo, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades que se encargarán de dirimir las diferencias.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Al frente José David Suárez del ELN atribuyeron las autoridades el ataque a una patrulla de la Policía en el municipio de Agua Azul en el departamento de Casanare.

-La Procuraduría ordenó acciones de prevención para evitar descuartizamientos en las cárceles del país tras la denuncia sobre una “casa de pique” que operó en los 90 en la cárcel Modelo.



-El presidente de Colfercar calificó como una ridiculez que mañana se vaya a abrir la frontera solo por 5 horas, cuando las pérdidas por el cierre superan los 25.000 millones para el sector.



-Este sábado se dará a conocer el plantel definitivo de la Selección Colombia de Béisbol que buscará un cupo al Clásico Mundial de 2017.



-La Alcaldía de Bogotá buscará analizar los estudios del Metro adelantados en las administraciones de Samuel Moreno y Gustavo Petro para articularlos a la propuesta de la primera línea.



-En 2015 el Centro de Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, acogió a 2737 animales que no debían ser mascotas.