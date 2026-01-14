Entregarán más de 14.000 kits escolares en Bogotá: cuándo y dónde reclamarlos

Luego del puente de reyes que fue cambiado para el pasado lunes 12 de enero, miles de bogotanos retornaron a la ciudad con el fin de volver a retomar la rutina diaria en trabajos, colegios y universidades.

La Secretaría de Educación ya había publicado el calendario escolar, allí se estableció que los estudiantes de las instituciones oficiales vuelven a clases el próximo 26 de enero, por ello, los padres de familia desde ya deben invertir en útiles escolares y uniformes para iniciar un nuevo año.

Frente a esto, y con el fin de ayudar al bolsillo de los padres, en Bogotá entregarán más de 14.000 kits escolares.



Entregarán más de 14.000 kits escolares en Bogotá

Uno de los gastos más significativos a inicios del año para las familias es la inversión que deben hacer en útiles escolares, uniformes y demás insumos educativos, especialmente para aquellos que no tienen los suficientes recursos para asumirlo.

Según un análisis de una compañía británica, el valor de la lista escolar en Colombia puede llegar a costar hasta $1.000.000 por estudiante, sin incluir matrículas ni uniformes.



De igual forma, la compañía menciona que para las familias de bajos recursos la inversión puede representar más del 50% del presupuesto mensual del hogar, lo que puede generar:

Entrega de kits escolares. Foto: imagen de archivo, Microempresas de Colombia.

Desbalances financieros.

Endeudamiento.

Riesgos de deserción escolar.

Como consecuencia, Fincomercio, una cooperativa de ahorro y crédito, anunció que entregará más de 14.000 kits escolares a niños, niñas y jóvenes que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 en todo el país.

“Cada kit escolar representa una oportunidad para que niños y niñas inicien el año académico con las herramientas necesarias para aprender… La educación es un motor clave para el desarrollo social y económico del país” afirmó Gloria Gutiérrez, Gerente Comercial de la cooperativa.

Cuándo y dónde reclamar los kits escolares

Los kits escolares están diseñados según el grado académico de cada estudiante e incluyen “maletas elaboradas en tela Lafayette, cuadernos de alta calidad, colores Faber-Castell, reglas y otros elementos esenciales para el adecuado desarrollo del proceso educativo”.

En el mercado, cada kit tiene un costo comercial estimado en más de $450.000. La primera jornada de entrega se llevará a cabo el domingo 18 de enero de 2026, en Bogotá, en el Pabellón 1 de Corferias, en el horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Kit escolar. Foto: imagen de referencia, Ministerio de Educación.

Adicionalmente, la entrega de kits también se extenderá del 17 al 31 de enero en otras ciudades del país como:

