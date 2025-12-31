En vivo
Sector asegurador rechaza sobretasa que elevaría su impuesto de renta al 50 %

Sector asegurador rechaza sobretasa que elevaría su impuesto de renta al 50 %

Fasecolda advirtió que el decreto 1474 de 2025 impone una carga tributaria desproporcionada e injustificada, pese al reconocimiento del Gobierno al aporte del sector a la economía popular.

