Subsecretario de EEUU habló de aranceles con empresarios colombianos; nadie del Gobierno lo abordó

Los empresarios Colombianos se reunieron en las últimas horas con el número dos de la diplomacia estadounidense, el subsecretario de Estado Christopher Landau, y hablaron entre otras cosas sobre la nueva política arancelaria del Gobierno de Donald Trump que elevó los aranceles sobre la mitad de los productos colombianos al 10%.

Landau vino a Colombia en un viaje relámpago y no oficial para acompañar el sepelio del senador Miguel Uribe, quien murió como consecuencia del atentado en su contra del pasado 7 de junio.

"Se tocaron múltiples temas, incluidos los temas de aranceles, y definitivamente la política del presidente Donald Trump es una política, a todos los países con los cuales se tiene una relación comercial, no es exclusiva para Colombia y en ese sentido a Colombia le ha tocado el arancel menor o el 0% arancel nuevo, que es ese 10%. Lo que sí es importante es que más allá del esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista empresarial, el gobierno tiene una responsabilidad relevante en este proceso, no solamente en negociación, sino en buscar que se pueda dar una acción, como lo han venido haciendo otros países, de mejorar la participación en los aranceles y reducir esos aranceles", dijo la presidente de Amcham María Claudia Lacouture, quien participó en esa reunión.

En contraste, ni el Ministerio de Comercio ni la Cancillería colombiana se reunieron con el subsecretario de Estado en parte porque trataron su visita al país como una visita 'no oficial'.

Al margen de esa decisión, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X dijo que él de hecho pensó en negarle a Landau la entrada al país.

“Dice el subsecretario de Estado (de Estados Unidos) que va a venir esta noche, yo podría impedirlo y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos", escribió el presidente en su perfil de X esta semana.

Además del aumento de aranceles global (que deja a Colombia en una posición relativamente mejor a la de otros países), el Gobierno Colombiano podría haber aprovechado la oportunidad para dialogar sobre el recorte de los recursos de cooperación hacia el país anunciada en los últimos días.

"El Gobierno de Estados Unidos tiene una propuesta o ha tenido a lo largo de los años una propuesta de cooperación, pero esa propuesta de cooperación, como cualquier país, tiene unos criterios para determinar si se hacen esas propuestas de acuerdo a los intereses nacionales del país que está dando los recursos. Y en ese caso lo que están mencionando es que el gobierno de Colombia no ha contribuido a las acciones que ejercen sobre seguridad nacional para Estados Unidos y por eso la propuesta es reducirlo. Pero si el Gobierno nacional estuviera comprometido y estuviera haciendo una acción que permitiera seguir apostándole al bienestar común de los dos países sobre seguridad nacional, seguramente la reducción de esa cooperación no estuviera en una propuesta del 50%. Y ese es el punto", agregó Lacouture.