Suspenden audiencias e intereses en multas de tránsito en Medellín

Suspender las audiencias de tránsito y los cursos de pedagogía fue la orden que dió a través de una circular, la Secretaría de Movilidad de Medellín para el tiempo que dure la emergencia y cuarentena por coronavirus. Estas serán reprogramadas.

Publicidad

“Todos aquellos trámites que realiza la Secretaría de Movilidad fueron suspendidos”, dijo el subsecretario Legal de Movilidad, Gustavo Cortés.

En la circular, también se especifica que se congelarán los intereses de multas adeudadas y pagos incumplidos, al igual que el recaudo por el cobro de multas impuestas.

Le puede interesar: Desarrollaron en la UdeA ventilador para asistencia respiratoria a casos de COVID-19

Además, no se harán notificaciones vía correo certificado de los comparendos por fotodetección, es decir que para enterarse de una posible fotomulta los usuarios deberán revisar el portal web de la Secretaría de Movilidad.

Publicidad

Esto, sin embargo, no significa que no se puedan impartir comparendos por fotomultas. “No se detiene la detección electrónica”, aclaró el subsecretario.

Estas medidas se extenderán durante el tiempo que dure la cuarentena nacional obligatoria, es decir hasta el 13 de abril.

Publicidad