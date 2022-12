Suspenden por 30 días proceso de reorganización de Friogán S.A.

La decisión se da luego de evaluar una serie de peticiones del representante legal de Friogán que aseguró que se está trabajando en un acuerdo de pago con los acreedores, por lo que le solicitaron a la Superintendencia de Sociedades un plazo para finiquitar los procesos de negociación del acuerdo.(Lea también: No salvaremos Friogan con recursos del Fondo Nacional del Ganado: MinAgricultura ).

A la SuperSociedades también llegó un memorial en el que el promotor a cargo del proceso de reorganización de la empresa señaló que hay la posibilidad de que un inversionista capitalice la sociedad en concurso.

Ante estas solicitudes, la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia expidió un auto en el que autoriza la suspensión hasta el 30 de junio de 2016 y advierte al representante legal de Friogan que “deberá estar al día con las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización, así como con las obligaciones por concepto de seguridad social, retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales y retenciones efectuadas a trabajadores, de conformidad con la Ley”.

De esta manera, Friogán tendrá menos de un mes para lograr un acuerdo de compromiso de pago de sus deudas, que ascienden a los $70 mil millones, con el que el Ministerio de Agricultura esté de acuerdo, pues semanas atrás el ministro Aurelio Iragorri le dijo a Blu Radio no permitiría que con los recursos parafiscales que tiene el liquidado Fondo Nacional del Ganado se saldaran las deudas de Friogán.

“Yo no voy a permitir mientras sea ministro yo que se gasten los recursos de los ganaderos en pagar una obligación que no es mi responsabilidad, estos recursos son para otros temas son para seguridad sanitaria del hato ganadero para vacunación y etcétera, los recursos de Friogán no eran para estar promocionando almacenes para vender carne", dijo en su momento el ministro de Agricultura.

