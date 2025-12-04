Trabajadores pagarían con sus pensiones los 'platos rotos' de subir con fuerza el mínimo: Gremios

Por ahorrarse unos 600.000 millones de pesos por año, el gobierno está a punto de dejar a los trabajadores que cotizan al sistema privado de pensiones sin seguro para la invalidez o la muerte, de reducir el número de personas que se pensionan cada año, de hacer que algunos afiliados tengan mesadas más pequeñas e incluso de hacer que se acaben antes los ahorros del sistema privado con los que hoy se finencian las pensiones de salario mínimo, de acuerdo con advertencias de Fasecolda y Asofondos.

El impacto financiero de esta propuesta es enorme, tan grande que en la práctica es una mini reforma pensional.

Las aseguradoras y los fondos de pensión le piden al gobierno nacional que se siente a revisar con ellos las cifras y que, por ahorrar dinero ahora, no vaya a crear un problema para sus propias finanzas en el futuro.



¿Qué es lo que propone el Gobierno?

En un año en el que el gobierno está ambientando un alza importante del salario mínimo, el Ministerio de Hacienda quiere desmontar parcialmente el mecanismo que hoy permite financiar la diferencia entre un aumento 'técnico' del salario mínimo y el aumento que se decreta al final del día.

El proyecto de decreto del gobierno cambia la fórmula para calcular la transferencia que hace el gobierno a las aseguradoras por este concepto, con el objetivo de ahorrarle plata al gobierno, en un año de vacas flacas.



Históricamente la transferencia por este concepto es cercana a los 600 mil millones de pesos al año. Sin embargo, el año pasado, cuando el salario mínimo subió muy por encima de la suma de productividad más inflación, el pago llegó a 2 billones de pesos. Como funciona hoy este mescanismo la ecuación es simple: entre más se suba el salario mínimo, más tiene que pagar el gobierno a las aseguradoras para completar las mesadas pensionales y pagar el cierre del sistema.



¿Qué pasa si el Gobierno firma el decreto como está?

Asofondos y Fasecolda advierten que, al reducir las transferencias, se vuelve inviable el seguro previsional. El seguro previsional hoy cubre a los 18 millones de afiliados del sistema privado y asume las pensiones en caso de incapacidad o muerte. El cálculo es que con el nuevo escenario el costo de ese seguro superaría el 3.2% y la ley no permite que se gaste más del 3% de las cotizaciones de los afiliados en gastos administrativos y seguros.

Si el seguro previsional desaparece, será el gobierno quien tendrá que pagar con plata del presupuesto las pensiones de invalidez y muerte, que equivalen a unos 2 billones al año.

Además, el cambio hará que se agoten más rápido las reservas del fondo de garantía de pensión mínima, con el que se financian las pensiones de salario mínimo del sistema privado. El cálculo actual es que el fondo llegaría hasta los años 60 pero con el cambio podría agotarse varios años antes.

Por otro lado, para aquellos afiliados que ganan más de un salario mínimo, las mesadas podrían llegar a ser un 20% más bajas.

"Los que están cotizando, si está por encima del salario mínimo, sí, se les va a bajar la mesada por las razones del salario mínimo. Y los que están en la línea del salario mínimo van a tener que cotizar muchos más años para poder tener, dado que la cobertura que viene del Estado va a ser menor, estos señores van a tener que aportar más", explicó el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales.

Ambos gremios calculan que en los próximos años un menor número de personas se van a pensionar en el futuro. Si el decreto hubiera estado vigente en los últimos años unas 135 mil personas no se habrían podido pensionar.



¿Qué sigue?

La propuesta del gobierno aún está bajo estudio y no se ha definido si será modificada antes de ser adoptada formalmente.