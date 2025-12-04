En vivo
Blu Radio  / Economía  / Trabajadores pagarían con sus pensiones los 'platos rotos' de subir con fuerza el mínimo: Gremios

Trabajadores pagarían con sus pensiones los 'platos rotos' de subir con fuerza el mínimo: Gremios

Fasecolda y Asofondos advierten además que un proyecto de decreto del gobierno dejará a millones de afiliados sin seguro para invalidez o muerte, hará que menos colombianos se pensionen, reducirá las mesadas a las que pueden aspirar algunos afiliados y hará que se acaben más rápido los ahorros del sistema privado.

