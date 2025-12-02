Gremios en Antioquia advierten que aumento desmedido del salario mínimo generaría desempleo

Diferentes voces en Antioquia se han sumado a las peticiones que desde ya se trasladan a la mesa de concertación instalada este lunes en Bogotá para definir cuál será el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026.

Quien más recientemente lo hizo fue el Comité Intergremial de Antioquia, quien manifestó su preocupación por versiones de sectores cercanos al Gobierno nacional que plantearían un incremento superior al 10%, números que generan inquietud especialmente para el sector empresarial de cara al sostenimiento y generación de empleo.

Nicolás Posada, presidente ejecutivo del Intergremial en el departamento, defendió un diálogo constructivo y sensato basado en argumentos técnicos para encontrar el mejor pacto y evitar que sectores se sientan excluidos. Esto Luego de que Fenalco decidiera no participar de las discusiones indicando que el Gobierno ya tiene una propuesta muy alejada de sus expectativas en la cual probablemente no cedería.

"La concertación de todas las partes es esencial. Desde el Intergremial invitamos a alejarnos de presiones políticas populistas y, sobre todo, ante un año electoral en el año 2026, y definir una cifra equilibrada", destacó el directivo.



Desde el Intergremial, Posada también destacó que un salario mínimo excesivamente alto puede causar presiones inflacionarias al aumentar los costos para las empresas produciendo una contracción del empleo formal e incluso la disminución del poder adquisitivo si la inflación supera el aumento salarial y la sustitución de mano de obra por tecnología si los costos laborales son demasiado altos en relación con la productividad.