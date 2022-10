Transportadores piden ayuda para sobrevivir a la crisis por COVID-19

En total son unos 135 mil conductores de vehículos de transporte especial representados en las diferentes modalidades: escolar, turismo, empresarial y salud, que no hacen parte de los paquetes de ayuda dispuestos por el gobierno nacional a través de los diferentes decretos en los que se focalizan varios sectores y se expiden normas para otorgar ayudas.

En ese sentido diferentes líderes de este grupo de transportadores a lo largo y ancho del país enviaron una carta al presidente Iván Duque para que tenga en cuenta tres puntos fundamentales para evitar que este gremio quiebre en medio de la crisis que se vive por el coronavirus en el país.

“Nosotros no aplicamos en ninguno de los decretos, ni la normatividad que el presidente ha sacado, ni en el decreto 482, ni en el 457, ni en el 491, no aplicamos porque quedamos en un sándwich de muchas cosas y no aplicamos para las ayudas, ninguno de los artículos aplica para los transportadores especiales del país”, manifestó Samuel Cárdenas, líder del transporte especial de Santander.

Entre los tres puntos que proponen los conductores a la Presidencia están: créditos blandos con períodos de gracia y tasa compartida de los diferentes fondos legales que existen, los alivios otorgados a las empresas de transporte, hacerlos extensivos a los propietarios vinculados a estas, así como a los conductores y monitores.

La segunda propuesta es una solicitud de congelamiento de las obligaciones financieras y el pago de servicios públicos básicos con un período inicial de 120 días con la opción de prórroga dependiendo de la evolución de la crisis, adicional a lo anterior un subsidio de alimentos para quienes dentro de un sistema de selección lo necesiten.

Y el tercer punto es una solicitud para la vinculación de transportadores, propietarios, conductores y monitores de empresas de transporte de servicio especial dentro de las políticas diseñadas para superar la crisis.

“Sólo por mencionar una cifra, este mes sólo se alcanzó a cobrar el 15% del valor del transporte escolar, o sea el 85% de los papás no pagaron y no van a pagar hasta que no se reanude el servicio; y lo que se debe ver, es que cada vehículo tiene un conductor, un auxiliar, se trata de familias que viven de eso y si no hay trabajo y no hay ayudas. Por eso planteamos varias alternativas al gobierno”, señaló Cárdenas, quien aclaró que están a la expectativa de una respuesta del gobierno ante estas solicitudes y reclamos.

Comunicado de la Asociación de Transportadores Especiales de Colombia:

