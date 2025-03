Usuarios de Bancolombia reportan caída de la nueva app en su primer día sin la anterior

Este martes 25 de marzo la anterior aplicación móvil de Bancolombia dejó de funcionar . Justo este día, cientos de clientes del banco reportan que la nueva app presenta fallas importantes.

Desde tempranas horas del día, varios clientes han reportado fallas en el acceso y uso de la nueva app Mi Bancolombia , lo que ha generado molestia en redes sociales.

"Llevo una hora sentado esperando poder sacar mi dinero de un bolsillo para recargar mi Cívica del metro, no he podido ni ingresar a mi cuenta", expresó un usuario en X (antes Twitter), reflejando la frustración de muchos.

Otro usuario criticó el proceso de migración, señalando: "Tanta jod* Bancolombia con el tema de que tocaba cambiar de app el día de ayer para que hoy no esté funcionando la nueva. Si no están seguros de que funcione, pues no aceleren la migración".

Publicidad

¿Qué responde Bancolombia?

Ante el aluvión de quejas, la entidad bancaria respondió en sus canales oficiales:

"Es posible que no puedas entrar a Mi Bancolombia en este momento, estamos trabajando para resolverlo. Si necesitas hacer alguna transacción, puedes ir a la Sucursal Virtual Personas, retirar plata en cajeros y corresponsales."

A pesar de esta alternativa, algunos usuarios han manifestado que el acceso a la Sucursal Virtual Personas también ha presentado intermitencias, complicando aún más la situación.

Por ahora, Bancolombia no ha dado un tiempo estimado para la solución definitiva de los problemas.