Valor de los servicios públicos en las empresas se incrementó en un 27 % en comparación con 2021

De acuerdo con un reciente informe que midió el consumo de los servicios públicos en los entornos empresariales, las tarifas que más subieron de precio fueron, el alumbrado público con un 58 %, el gas natural con un 42 %, el agua con un 36 %, la energía con un 29 % y el aseo con un 9 %.

El estudio arrojó que esta no es la única preocupación económica a la que se enfrentan los ejecutivos, pues también se incluye la reforma tributaria , que recientemente fue aprobada en el primer debate del Congreso; la inflación que ya alcanzó el 11,4 % y la incertidumbre de una reforma laboral.

Para llegar a la conclusión de los incrementos en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2021, se analizaron los indicadores relacionados con el consumo, de más de 50.000 facturas; los valores unitarios; la tipología de sitio, es decir si se trataba de un establecimiento comercial, una oficina o un centro de distribución; la ubicación por zona geográfica y tamaño del lugar.

De acuerdo con Alejandro Ramírez, CCO & Co-founder de Energy Master, una startup que gestiona el consumo de energía eléctrica, agua, gas y aseo de las empresas del país, existen dos factores en común que elevan los precios: el primero es la alta inflación y el segundo los efectos negativos que generó la pandemia.

“Sin embargo, también se destacan factores como los cobros elevados por inversiones en infraestructura en la tarifa del agua, la indexación del Índice de Precios al Productor (IPP) de contratos no regulados en el servicio de energía y gas y, lo que más nos preocupó, se evidenció en el aumento excesivo en la tarifa de alumbrado público, no solo causado por el elevado precio de la energía, sino en el porcentaje que cobran los municipios, que hoy no tienen ningún control de los entes regulatorios sobre estos impuestos locales, presentándose abusos con cobros hasta 30 veces superiores en unos territorios frente a otros similares”, afirmó Ramírez.

¿Qué hacer frente al panorama?

La compañía Energy Master, desarrolló el primer software de inteligencia de negocios, que a través de datos e inteligencia artificial le permite a las empresas generar un ahorro de hasta el 30 % en los gastos de los servicios públicos.

A través de su plataforma los robots leen de manera automática los recibos de energía, agua, gas y aseo, que, con la ayuda de machine learning y la inteligencia artificial, analizan los datos entregándoles a las empresas información exacta que les permite comparar tarifas, gestionar consumos, conocer alertas tempranas y hacer reclamaciones a las entidades prestadoras de servicios, cuando se presentan cobros errados.

En la actualidad, esta startup ha logrado ahorrar entre un 10 y un 15 % en agua, un 5 y 20% en energía eléctrica, de 5 a 8% en gas natural y entre 15 y 20% en la tasa de aseo.

Hoy en día, Energy Master gestiona más 12.000 cuentas en Colombia, representadas en 60 clientes, entre ellos, los bancos del Grupo Aval, las Tiendas D1 y Bavaria.

