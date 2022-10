Liberales hablan de “líneas rojas” en reforma tributaria y anuncian cónclave para analizarlas

La reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo bache, esta vez, por cuenta de las bancadas del Partido Liberal, que fueron citadas por el expresidente César Gaviria para definir cuáles puntos votar y cuales no de la iniciativa que, según el senador Mauricio Gómez, es “necesaria, pero no así”.

En diálogo con Mañanas Blu, Gómez dijo que en la reunión, que será en la tarde de este martes, el partido asumirá una postura final respecto a los puntos con los que no están del todo de acuerdo, como la meta del recaudo de la tributaria, el tema de los hidrocarburos y la reforma al sistema pensional.

En ese sentido, mencionó que “son puntos críticos rojos y es lo que se va a discutir” entre la bancada, buscando así, según añadió, que sea más “equitativo” entre los sectores el recaudo al que pretende llegar el Gobierno.

“Para el partido el tema de pensiones no tiene ninguna discusión, ese no se va a votar, para los liberales el tema pensional es un derecho adquirido, el trabajo de toda una vida de un colombiano; creemos que el expresidente nos va a hablar de ese tema. También está preocupado por el tema de hidrocarburos, sector que está cargando casi el 50 % de la reforma, lo que no es equitativo”, indicó.

Y es que cabe recordar que los liberales se declararon partido de Gobierno, pero ahora están anunciando un cónclave para analizar la propuesta de reforma, de la cual dicen hay “líneas rojas” que deben mirarse con lupa en los dos próximos debates que le restan en las plenarias de Cámara y Senado.

El senador Gómez aclaró que no es que el Partido Liberal se esté “echando para atrás” con su posición, sino que, en su caso, dejó “constancia de que no votaba a cinco artículos” en Plenaria: “He sido coherente, siempre he dicho que reforma necesaria, pero no así”.

