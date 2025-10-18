EE. UU. y Venezuela elevan tensión: Colombia, en el centro: El Radar, programa 18 de octubre de 2025

Este sábado 18 de octubre en El Radar, la tensión geopolítica y las decisiones que marcan el rumbo de la región serán protagonistas. Desde Washington y Caracas, los corresponsales analizan la creciente confrontación entre Estados Unidos y Venezuela, con Colombia en el centro del tablero diplomático y militar del Caribe.

• Juan Camilo Merlano reporta desde Washington los movimientos de la administración Trump, el anuncio de posibles operaciones en tierra contra carteles de la droga y la polémica autorización a la CIA para ejecutar acciones encubiertas en territorio venezolano.

• Desde Caracas, Santiago Martínez detalla la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, las acusaciones contra Estados Unidos y el fortalecimiento de las milicias bolivarianas en las zonas costeras.

En la segunda parte del programa, El Radar pone la mirada en Colombia: comienza la carrera por la Casa de Nariño rumbo a 2026. El invitado de esta semana es Mauricio Liscano, exministro de las TIC y expresidente del Congreso, quien presenta su candidatura presidencial por firmas.



Con Ricardo Ospina, Liscano expone su propuesta basada en tres ejes: seguridad, salud y empleo con tecnología, y marca distancia del gobierno Petro al tiempo que impulsa una coalición de centro.