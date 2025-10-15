En vivo
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Estas son las 3 preguntas más frecuentes que hacen en una entrevista de trabajo, según experta

Estas son las 3 preguntas más frecuentes que hacen en una entrevista de trabajo, según experta

Prepararse para una entrevista no solo implica conocer el propio perfil, sino también comprender a fondo lo que la empresa busca y cómo aportar valor desde el primer contacto.

Empleo / Trabajo / Manual de funciones
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

La búsqueda de un nuevo empleo es percibida a menudo como un enorme reto que pone a prueba el potencial profesional y emocional de cualquier individuo. Sin embargo, prepararse estratégicamente para las entrevistas marca la diferencia.

Laura Miranda Grosso, psicóloga especializada en psicología organizacional, fundadora y CEO de Quiero Emplearme YA, una marca que ayuda a profesionales de toda Latinoamérica a potenciar su desarrollo y empleabilidad, ha identificado las tres preguntas esenciales que todo reclutador formula.

Si el profesional sufre de miedo a las entrevistas de trabajo, el enfoque debe estar en dominar la estrategia de respuesta para estas preguntas comunes:

  1. ¿Por qué deberíamos contratarte? La experta aconseja que la respuesta debe ser estratégica. El candidato debe establecer un vínculo entre lo que la empresa solicita y lo que su perfil profesional contiene. No basta con enumerar habilidades; se debe demostrar la armonía con la necesidad corporativa.

  2. ¿Cómo contar tus debilidades? Este punto es donde muchos candidatos fallan. Laura Miranda aconseja mencionar las debilidades como una oportunidad de mejora. Es fundamental no mencionar debilidades críticas para el puesto.

    "Por ejemplo, si se es cajero, no se debe decir que no se tiene atención al detalle. En cambio, si se menciona una debilidad, se debe asegurar que se están implementando estrategias para poderla fortalecer", afirmó.

  3. ¿Por qué te gustaría trabajar en esta empresa? Esta pregunta exige un nivel de preparación que va más allá de la postulación. Se requiere haber realizado un estudio detallado de la cultura organizacional y del perfil de cargo específico. El objetivo es que el profesional pueda expresar cuánto se alinea su perfil con la estrategia corporativa de la compañía.

Prepararse para una entrevista no solo implica conocer el propio perfil, sino también comprender a fondo lo que la empresa busca y cómo aportar valor desde el primer contacto.

