¿Cómo mantener la llama encendida en pareja? En Blu Jeans, programa 1 de noviembre de 2025

El programa del sábado, 1 de noviembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló del proyecto de ingeniería que busca realizar rehabilitación física a partir de la realidad virtual.

En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de cómo afrontar la ausencia de los hijos luego de que crecen e invita a no olvidarse de los padres después de independizarse.

En el Tema Central, se habló con el psicólogo argentino y máster en salud sexual y sexología clínica, Ezequiel López, sobre cuáles son las principales barreras que enfrentan las parejas en la intimidad.

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de ir de compras.

En Historia de viajes, se habló sobre la tradicional correría vallenata en La Guajira.

Escuche el programa completo aquí: