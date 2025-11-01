En vivo
¿Cómo mantener la llama encendida en pareja? En Blu Jeans, programa 1 de noviembre de 2025

En En Blu Jeans del sábado, 1 de noviembre de 2025.

En Blu Jeans
Actualizado: 1 de nov, 2025

El programa del sábado, 1 de noviembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló del proyecto de ingeniería que busca realizar rehabilitación física a partir de la realidad virtual.
  • En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de cómo afrontar la ausencia de los hijos luego de que crecen e invita a no olvidarse de los padres después de independizarse.
  • En el Tema Central, se habló con el psicólogo argentino y máster en salud sexual y sexología clínica, Ezequiel López, sobre cuáles son las principales barreras que enfrentan las parejas en la intimidad.
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de ir de compras.
  • En Historia de viajes, se habló sobre la tradicional correría vallenata en La Guajira.

Escuche el programa completo aquí:

