Conozca los puntos estratégicos del cuerpo: En Blu Jeans, programa completo, del 7 de mayo

El domingo, 7 de mayo, En Blu Jeans, comenzó la mañana con la música de Elton John y kiki Dee, con el exitoso sencillo Don´t go breaking my heart, canción que fue escrita por John y su socio Bernie Taupin bajo los seudónimos de Ann Orson y Carte Blanche, respectivamente. Con este sencillo, el británico logró su primer número uno en el Reino Unido , hazaña que no conseguiría de nuevo hasta catorce años después. Fue además su sexto número uno en los Estados Unidos y último gran éxito de la década.

La pregunta del día, para toda la audiencia, publicada en Twitter fue ¿Cree usted en la reflexología y en la digitopuntura? Además, Malena Estupiñán aclaró la duda de, ¿Por qué la ropa de diseñador es tan costosa?

En el tema central, En Blu Jeans, la invitada especial, Toñi Campoy, reflexóloga y formadora española, habló de los puntos estratégicos del cuerpo. "La reflexología se puede hacer desde una bebé cuando nace, hasta una persona en su lecho de muerte (…) Es verdad que podemos ir a un especialista en reflexología, pero también es muy importante que podemos aprender y formar a personas que se quieran aplicar el tratamiento", afirmo la experta.

En domingo de efemérides en 35 Milímetros de En Blu Jeans se dio un vistazo al pasado del mundo del cine con @soycinefanatico,a la vez, dio un vistazo a lo más reciente del mundo del séptimo arte. En La Máquina De La Verdad, se aclararon los mitos y realidades sobre el embarazo.

Por último, Juan Carlos Solarte, compartió algunas recomendaciones en Historias De Viaje, con la experiencia de haber visitado un hermoso centro aguas termales en el municipio de Rivera, en el departamento del Huila. Y para finalizar, si usted es de los que le cambia la letra a las canciones, conéctese, escuche el programa completo en el link que aparece a continuación.

Escuche el programa completo aquí: