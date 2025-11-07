En vivo
Entretenimiento  / '31 Minutos' regresa a Colombia y estará en el Festival Estéreo Picnic 2026

'31 Minutos' regresa a Colombia y estará en el Festival Estéreo Picnic 2026

El programa infantil más querido de Latinoamérica dirá presente en uno de los festivales más importante de música en donde interpretará varios éxitos.

