'31 Minutos' regresa a Colombia y estará en el Festival Estéreo Picnic 2026

El éxito de su Tiny Desk retumbó en todo Estados Unidos, tanto así que, nuevamente, su público en Latinoamérica reactivó la maratón de algunos episodios de este popular programa que pasó de ser solo infantil a ser un icono de la cultura para quienes crecieron viendo a sus queridos personajes.

Y es que '31 Minutos' ha sido esos shows que inmortalizaron con un amor profundo de parte de sus fans y, ahora, le agradecerán a Colombia de una manera especial: un concierto en vivo. Pero no será cualquier show, sino que lo harán por lo grande en Bogotá cuando a finales de marzo de 2026 se sumen al Festival Estéreo Picnic 2026.

'31 Minutos' // Foto: 31 Minutos

En Bogotá estarán sus personajes principales, como: Tulio Triviño, conductor del noticiero; Juan Carlos Bodoque, reportero estrella y creador de la sección “La Nota Verde”; Policarpo Avendaño, animador y cantante; Mario Hugo, sensible y distraído periodista; Calcetín con Rombos Man, superhéroe defensor de los niños; Patana Tufillo, sobrina de Tulio y reportera en formación; y Juanín Juan Harry, productor general y el más responsable del equipo. También aparecen figuras como Guaripolo, Mico el Micófono, Bodoque Niño, Raúl Guantecillo, Chascoberto, Tormenta China, Bino, Carmencita, Huachimingo, Freddie Turbina, Diente Cortado, El Dinosaurio, Bombi, Bongo, El Topo, entre muchos otros personajes secundarios que han enriquecido el humor y la música del programa.

El 21 de marzo de 2026, los fans de '31' Minutos podrán ver a todo el elenco reunido en uno de los cuatro escenarios que estarán en el Parque Simón Bolívar en donde tendrán todos sus éxitos musical, al estilo de lo que se pudo ver en su más reciente Tiny Desk, en donde conquistaron nuevos públicos a nivel mundial.



Cabe recordar que también se estrenará una película de esta serie este noviembre de 2025, la cual llegará pronto a Prime Video, en donde se basa en un relato de Navidad.