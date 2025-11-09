A 30 años, La Mosca Tsé-Tsé vibra con clásicos que siguen haciendo historia

A Guillermo Novellis no se le notan los 65 calendarios vividos cuando se sube a la tarima a cantar ‘Para no verte más’ o para romper el protocolo y bajar del escenario para bailar con quienes llegan a sus conciertos. Lo suyo es un desborde de energía que hasta a los ventiañeros sorprende.

Muy consciente de los 30 años de trayectoria de la banda La Mosca Tsé-Tsé, de la que es vocalista, confiesa que este es un momento en el que viven de lo bueno que se cosechó entre finales de los 90’ e inicios de los 2000’, cuando irrumpieron con su propuesta cargada de cumbia, ska, rock y hasta tango.

“El gran desafío de una banda es prorrogar su carrera a través de sus canciones”, reflexiona Guillermo sentado en el lobby del hotel en el que se aloja en Santa Marta, en lo que es la primera vez que visita esta ciudad para cantar en el concierto de la IV cumbre Celac-UE.

Poco consciente de la fama que le persigue en esa ciudad de sol y mar, la noche en la que llegó, quiso salir a buscar una pizza. Era tarde y tenía hambre. Anduvo por las calles tranquilo con sus compañeros de banda y apeló al buen servicio del propietario de una pizza para que no cerrara y los atendiera. Al final, cuando terminaron de comer, les llegó la pregunta obligada: ¿ustedes no son los argentinos de ‘Para no verte más’? A las risas y las fotos les acompañó la sorpresa del impacto que su música tiene a través de las generaciones y Latinoamérica misma.



Tal es el desborde de energía, que seguramente en esa ciudad de 600 mil habitantes, incrementaron al día siguiente sus reproducciones en plataformas digitales: “esa banda sorprendió a todos los pelados”, decía un taxista al día siguiente del concierto.

Pocos entenderán los grandes lentes de sol que usa en todo momento; los mismos con los que imitó a la mosca que usaron como nombre para la banda. Se trata al final de día de la fidelidad de Guillermo con un estilo, una música y un grupo de amigos, quienes, como pocos, persisten unidos.

Esa experiencia lograda como banda, suma anécdotas y buenas historias. Pero también les mostró el precio de ser unas leyendas del rock latinoamericano: valen su peso en oro por los clásicos, pero a pocos les interesa un sonido nuevo.

Publicidad

“Hemos hecho canciones nuevas y nos resulta muy difícil a las bandas clásicas mostrar y tener aceptación con nuevos repertorios. Le pasa a los Rolling Stones y nos pasa a nosotros. La gente termina pidiendo al final del concierto lo clásico”, cuenta.

Pero una canción en 2022 logró la excepción a esa regla, de la mano de un creativo hincha de fútbol argentino que empezó a agregarle rimas a la canción ‘Muchachos, esta noche me emborracho’.

“Un chico llamado Fernando le hace algo nuevo, y nuestro manager nos dice Santiago empieza a decir que la tenemos que grabar. Yo no la quería grabar. Y dije bueno grabemos, pero hagamos una nueva canción ‘Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar’. “La grabamos en paz, pero no tuvimos paz porque llegó el mundial y el primer partido lo perdimos. Y yo decía: Dios mío en que me metí. Viví un mes y medio con tanta adrenalina y temor de perder. Era nuestra canción que si llegaba el último día, y era campeón, pasaríamos a formar parte de la historia. Y ahora nos viene otro mundial y me preguntan que si haremos otra canción y digo que no! Que no pasaremos de nuevo por eso”, contó entre risas.

Publicidad

Por ahora, seguirán una agenda de conciertos que tienen prevista por varias ciudades hasta finales de año, para tomar un descanso y seguir con su carrera.

Vea la entrevista completa acá: