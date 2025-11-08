Señorita Colombia no se quedó callada y frenó a 'Miss Bala': “Se pasó una raya”

En medio del escándalo generado por los videos que protagonizó Laura Gallego Solís, conocida en redes como ‘Miss Bala’; reina del Concurso Nacional de Belleza saltó al ruedo con palabras contundentes ante dicha polémica, Catalina Duque Abreu.

La polémica inició cuando Gallego, en un par de grabaciones junto a precandidatos presidenciales, preguntó a cuál de ellos “le dabas una bala” en un escenario ficticio de violencia, este video se viralizó en cuestión de horas y desató debate en redes sociales.

Como consecuencia de los hechos, hubo diferentes reacciones y comentarios respecto a lo que expresó en el video que muchos calificaron como inapropiado. Ante la presión mediática y críticas, Gallego decidió renunciar a su título de Señorita Antioquia.

Sin embargo, el público no se quedó callado y se vieron diferentes reacciones, incluso de exconcursantes y la actual Señorita Colombia quien expresó en una entrevista con Pulzo que el problema no está en la postura política sino en el tono y forma con los que Gallego planteó sus cuestionamientos.



“Lo que hizo la excandidata a Señorita Antioquia fue asumir una postura política que es válida, pero el concurso no apoya la violencia. Ahí es donde se pasó una raya, bastante clara”, manifestó Duque Abreu.

El comunicado del certamen nacional se sumó al escándalo y precisó que no respalda ni participa en expresiones políticas de sus representantes: “El Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad de Colombia”.

Duque Abreu explicó que al portar la banda nacional uno asume un rol simbólico de unión más que de división. Recordó además, que en su comunicación oficial el certamen siempre invita a abstenerse de expresiones políticas, aun cuando no lo prohíban explícitamente: “Desde el Concurso siempre nos invitan a no expresarnos políticamente… al ser Señorita Colombia, asumes un rol de unión, y eso es muy importante para el país”.

Tras la renuncia de Gallego al título de Señorita Antioquia y su cancelación como representante departamental en esta edición del certamen, queda sobre la mesa hasta dónde se permiten debates políticos y cuál es el espacio de la belleza institucional en Colombia.

La reina de Colombia también dejó claro que el certamen seguirá caminando solo por la senda de la imagen positiva y el mensaje de unidad.