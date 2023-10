A Amparo Grisales la "robaron" en camerino de Yo Me Llamo: esto fue lo que pasó

Amparo Grisales, la icónica figura de Yo Me Llamo , ha vuelto a ser el centro de atención en la nueva temporada de este exitoso programa. Su experiencia y pasión por la música la han convertido en un referente indiscutible, colaborando estrechamente con los expertos Pipe Bueno y César Escola.

Sin embargo, durante el reciente episodio número 55, un incidente inusual tuvo lugar tras bastidores, provocando sorpresa entre el público expectante. Fue el presentador Carlos Calero quien dio a conocer el suceso.

Grisales, conocida como 'La Diva de Colombia', comenzó la emisión expresando su deseo de ser la competencia de Sinfoni, el hada de la afinación, en un tono jocoso y angelical. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando César Escola tomó la palabra para revelar el incidente.

"Hubo hace un par de días un robo en el camerino de Amparo Grisales, pero mejor que ella explique cuál fue (...) Apareció un vestido roto", mencionó Escola, desatando la curiosidad del público.

¿Qué le robaron a Amparo Grisales en Yo Me Llamo?

En un tono humorístico, Pipe Bueno intervino para aclarar el malentendido: "No, es que yo vi un pedazo de tela en el piso. No me lo robé, lo vi (...) Yo dije 'se lo voy a poner a mis mangas' (...) Si uno no aprende de las que saben entonces qué es lo que pasa".

La propia Grisales tomó la palabra para esclarecer lo sucedido. Resulta que una parte de uno de los enterizos que había lucido en el "Templo de la Imitación" se había extraviado, y para su sorpresa, lo encontró formando parte del atuendo de su colega.

Esta peculiar situación desencadenó una ola de risas en el set de grabación, siendo el conductor del programa el primero en respaldar la sugerencia de Bueno de dejarse guiar por los conocimientos en moda de la experta.

En definitiva, este curioso episodio demostró una vez más la química y camaradería que caracterizan al equipo de Yo Me Llamo, convirtiendo cada capítulo en un espectáculo lleno de sorpresas y diversión para los televidentes.

