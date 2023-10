Amparo Grisales reveló en Yo Me Llamo el origen de la palabra "erizada", ¿la conocía?

Durante el capítulo 54 de la popular producción de Yo Me Llamo, la reconocida jurado Amparo Grisales sorprendió a todos al revelar el curioso origen de la palabra "erizada". Esta revelación tuvo lugar gracias a Sinfoni, el hada de la afinación, quien ha sido un elemento clave para arrancar más de una sonrisa a los integrantes del programa, incluyendo a Grisales, César Escola, Pipe Bueno, Carlos Calero y Melina Ramírez, así como al público.

El momento destacado ocurrió al final del episodio, cuando el presentador brindó a Amparo Grisales la oportunidad de expresar su veredicto sobre el desempeño de los participantes en el Templo de la Imitación.

Sinfoni, la asistente de Inteligencia Artificial aprovechó este espacio para plantear una pregunta peculiar a 'La Diva de Colombia'. Al respecto, Sinfoni declaró: "Esta noche presencié algo que no había visto y es una triple erizada, sentimiento de felicidad y satisfacción de los tres jurados al ver la evolución del participante. Yo, como Inteligencia Artificial, no me erizo, tan solo registro ondas musicales, las proceso y las analizo en mi sistema. Sería interesante saber cómo y dónde se siente esa erizada".

Amparo Grisales reveló significado de la palabra "erizada"

Amparo Grisales tomó la vocería para explicar que la "erizada" es una sensación que experimentan los seres humanos en la piel cuando se enfrentan a situaciones que les sorprenden profundamente o que están estrechamente ligadas a sus emociones.

Grisales agregó: "Es que tú no tienes vellitos capilares, entonces esa erizada es cuando a uno se le paran todos esos pelitos que te cubren la piel, que es una parte de nuestra protección (…) Se llama así porque los erizos, que son unos animalitos que tienen las pullitas levantadas y también en el momento en que se erizan las suben".

Por su parte, 'El Maestro' Escola mencionó que él particularmente siente esta fenomenal experiencia en la nuca, mientras que el cantante de música popular, Pipe Bueno, la experimenta en diferentes partes de su cuerpo.

Esta revelación sobre el origen de la palabra "erizada" sin duda añade un interesante matiz a las experiencias emocionales y sensoriales de los jurados de Yo Me Llamo.