Álbum de Feid cierra una semana llena de música y grandes noticias en la industria

Otra semana llena de música termina en Colombia, la cual tuvo a una persona como protagonista: Feid, quien de manera sorpresiva sacó a la luz su álbum ‘Ferxxo: Vol X’, que, si bien rápidamente llegó a las listas top del país, también recibió críticas, en especial una de sus canciones.

“Siempre he sido un gran fan del hip hop, admiro y trato de darle un guiño a su cultura, sirviendo como canal de expresión para una generación. Cuando trabajé con DJ Premier me di cuenta de que tengo la habilidad de mezclar estos géneros y crear un sonido único que mis fans nunca habían escuchado antes. Llevo años trabajando en esto y estoy listo para enseñarle al mundo como he evolucionado yo como artista. No va a ser mi última canción o disco donde experimentó así, pero si va a ser especial porque es la primera vez que voy de frente y lo muestro este momento especial en mi carrera”., dijo el paisa sobre este estreno.

En total, Feid entregó 17 canciones en donde en casi todas él fue protagonista al escribirlas y producirlas durante meses, además de dejar a varios iniciados con ‘Ru Mor’, que no verá la luz hasta el mes de septiembre.

Beéle, el hombre del momento en Colombia

Pero no solo Feid sorprendió al país, sino que Brandon de Jesús sigue dando de qué hablar y lanzó una canción al lado de Ovy On The Drum y el español Quevedo. Bajo el nombre ‘Yo y Tú la canción se volvió viral en poco tiempo y con un ritmo playero, apunta a ser el tema del verano en Europa.

“La vibra que trae Beéle es única, y Ovy supo ensamblar nuestras voces con un beat que levanta el ánimo. Estoy seguro de que este tema será parte de muchas memorias este verano”, dijo Quevedo sobre la canción, a lo que el artista colombiano agregó: “Trabajar con Ovy y Quevedo en ‘Yo y Tú’ fue natural desde el primer instante. Queríamos crear algo que hiciera bailar, pero que también conectara a un nivel emocional.”

Esta fue la lista de estrenos de la semana en Colombia

Estas canciones, tanto de Feid y Beéle, no fueron las únicas que pusieron a bailar a los colombianos, sino que en los últimos días se sumaron nuevos EP, álbumes y temas a las principales listas de reproducción. Este fue el listado de estrenos:



‘Loknecesitas’ de Saiko y Omar Courtz: la nueva generación del género urbano pisa fuerte y lanza este sencillo en donde ponen ritmos contagiosos del funk, usando el poder carioca y el sabor del Caribe.

Publicidad

‘Solcito’ de Miguel Bueno, Juan Duque y Alok: esta nueva versión de esta famosa canción tiene un toque especial: el sabor de Brasil, que le da otra forma a la canción que enamoró a millones en redes sociales.

‘Lejos estamos mejor’ de Edén Muñoz: una reflexión hecha canción en donde se habla de la importancia de cerrar ciclos en las relaciones para darle paso a nuevas oportunidades, tanto personales como laborales. “Para cerrar un ciclo, sin importar si es un amor, un trabajo, una amistad o algo que ya no quieres hacer, a veces no basta con decir adiós”, dijo el propio artista.

‘ Y por ahí me dicen y qué’ de Hamilton: “Esta canción está vinculada ‘Juneteenth’ porque la liberación de la comunidad negra en cualquier parte del mundo es un triunfo para todos nosotros. Nací y me crie en Cartagena, una ciudad que tiene una profunda historia sobre la esclavitud, comenzando que fue el puerto de esclavos más grande de Latinoamérica. Soy negro y soy colombiano y me crié con escasos recursos, pero ahora tengo una vida diferente y quiero que otros artistas negros sepan que también pueden lograr sus sueños”, dijo el artista.

Publicidad

‘Moja1ta’ de Lola índigo: una canción que llega ideal para el verano en Europa en donde la española experimenta con ritmos latinos, en donde la bachata es la protagonista y pone un estilo pegajoso en la letra.

‘Vives con Mariachi’ de Pipe Bueno: el esperado homenaje de Pipe a Carlos Vives al fin vio la luz. Un trabajo de seis canciones en donde el artista le agradece al samario por todo lo hecho por Colombia en los clásicos de la provincia.

'Sirenita' de Ozuna: una canción que fusiona romanticismo, ritmo cautivador y una propuesta audiovisual única. Este nuevo tema habla de esos amores que, a pesar de tener múltiples caminos, eligen quedarse y construir un refugio mutuo en medio del caos.

‘La moneda’ de Elder Dayán Díaz y Lucas Dangond: un dúo que le pone un sabor renovado al vallenato para poner a bailar a cualquiera. En esta canción, le dan un ritmo contagioso y una letra cargada de picardía, que retrata a una mujer de doble vida: recatada de día y fiestera de noche.

‘El Embustero Remix’ de Yeison Maje, Luis Alfonso, Yeison Jiménez y Ciro Quiñonez: una colaboración que une lo mejor de popular en una sola letra, un ritmo que le da sabor para recordar que a los hombres lindos y detallistas no son tan bien recibidos como lo quieren pintar algunas.

‘No te vayas’ de Esteban Rojas: el caleño lanza esta canción que es una carta de amor para contar el adiós de una historia de amor, pero que aún puede tener algo más y debe evitarse darles gustos a otros.

‘Wiki Wik’ de Los Amigos Invisibles: un EP con su sabor característico contagian de alegría y dan un toque especial a este tema que sin duda resuena en cada una de las presentaciones. Siempre respetándonos, siempre bailándonos”, dice Catire Torres.

Publicidad

‘Julio Eterno’ de Juan Fernando Velasco: el mítico Julio Jaramillo regresa gracias a la IA, que funciona como un homenaje al legado del ecuatoriano que marcó toda una generación de artistas y que inspiró a muchos a arriesgarse a los sueños.

‘Ya no hay amor’ de Astor Torres: una balada pop con fusión de bachata que se convierte en un testimonio íntimo de desamor y ausencia. Escrita junto a Xavier Mili e inspirada en una relación fugaz marcada por encuentros nocturnos sin compromisos, la canción expone con crudeza el vacío que deja un amor sin futuro.

‘Trampas’ de Ciegossordomudos: una canción que se vuelve en una crítica cargada de humor negros y diferentes mezclas de rock, pop, funk, rap y electrónica, que además mantiene viva la esencia del rock alternativa en Colombia. Una mezcla característica de este tipo de bandas.

Publicidad

‘Simplemente bella’ de Fer Ariza: na explosión de ritmo, sabor y sentimiento ya disponible en todas las plataformas digitales con distribución oficial desde SoundOn. La canción es una oda a la belleza natural, donde el merengue tradicional se fusiona con la energía vibrante del urbano latino.

‘A través del espejo’ de Ali Stone: “Escribí, produje, toqué todos los instrumentos, mezclé y mastericé cada canción. Es mi obra más íntima y atrevida hasta ahora”, comparte Ali. “Siento que estoy escribiendo mi propia saga musical; este álbum se desenvuelve como un libro. Todo, desde los 27 minutos de duración hasta la fecha de lanzamiento el 27 de mayo, está alineado con intención. Nada es por azar”, dijo.

‘De nuevo’ de Mario Puglia: una canción con estilo romántico para hablar de cómo pasa el tiempo y las experiencias suman para construirse a sí mismo para crear música, o para evitar que el pasado regrese.

‘Muchas gracias, papá’ de Damian: “Me siento muy feliz y complacido con el resultado logrado. Creo que pudimos traer a un nuevo nivel, esta canción que es y siempre será muy especial para mí. Quiero que cuando alguien la escuche, recuerde con gratitud las cosas buenas de su papá y se la pueda dedicar”, dijo el artista sobre la canción.

‘4 Paredes’ de Gregorio: aborda con valentía la dualidad entre la imagen pública y los deseos ocultos, narrando la historia de un hombre que aparenta tener una vida perfecta, pero revela su verdadera esencia en la intimidad. “Esta canción es una forma de abrazar lo que muchos callan”, afirma el artista.

‘La Ladrona’ de Pepe Guerrero: “Me gusta lo especial y sincera que es la canción. Sentí que tenía que darle un nuevo aire, como una forma de rendir homenaje a esos artistas que dejaron huella y que siguen inspirándonos a hacer música que perdure”, expresó el artista sobre el tema.

Publicidad

‘No debimos crecer’ de Argemiro Jaramillo y El Andariego: una emotiva canción de su autoría que cuenta con la colaboración especial de El Andariego, otro gran exponente de la música popular colombiana. Este nuevo tema no es solo una declaración musical, sino un viaje profundo a la infancia y a esos amores de juventud que marcan para siempre.

‘A mi madre’ de El Cachorro: “Esta canción es la historia viva de una mujer amorosa, de nobleza única, una mujer que ha entregado todo por sus hijos sin pedir nada a cambio. Su fortaleza nos ha marcado, incluso en su soledad sigue siendo amor puro”, dijo el artista sobre la canción.

‘Pa-vos’ de La Guabalosa y Triana: una colaboración que le da toque aire fresco a las voces más versátiles y carismáticas de la escena musical colombiana. “Los arreglos de Santiago Rojas aportan un sonido sofisticado, que respeta la esencia clásica de la salsa mientras la proyecta hacia nuevas posibilidades”, explicaron.