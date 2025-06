Feid sorprende a sus fans este domingo y estrena su nuevo álbum 'Fexxo Vol X'

Finalmente, Salomón Villada Hoyos le respondió a la espera de sus fans, que, desde hace semanas, le pedían a gritas que lanzara su tan esperada álbum 'Vol X' y de la nada lo terminó estrenando este domingo, 8 de junio, que, rápidamente, se posicionó en los primeros puestos de los más escuchados en las plataformas de streaming.

En una serie de audios que publicó en su cuenta de Instagram, Feid le dijo a sus fans que este es su mayor productodesde que se volvió a artista. No solo escribió las canciones, sino que varias de estas las compuso y desarrolló él solo durante años y fueron noches sin dormir para encontrar temas que lo representaran como persona y profesional.

Feid // Foto: Universal Music

"No sé cuántas semanas haciendo el disco, solo me he comido las uñas. Vamos rompiendo hp (...) Tristemente, finalizó las semanas creativas del disco, tenemos que parar de escuchar y que lo hagan ustedes", dijo el paisa sobre esto y recibió miles de buenos comentarios por parte de sus seguidores.

En total, el álbum cuenta con 17 canciones y algunas de esas ya eran parte de la playlist del 'Ferxxo', como, por ejemplo, 'Se Me Olvida', 'Sorry 4 That Much', 'Dallax', 'Pida lo que quiera mami', entre otros. Una lista que cuenta con diversos ritmos y toque al mejor estilo de su insignia como artistas, que representan su personalidad que lo han llevado por el mundo levantando la bandera de Colombia con el nombre de Feid.

Este es el séptimo álbum de estudio del 'Ferxxo', acompañado de varios EP que se han vuelto famoso por todo el mundo y lo han hecho merecedor de diversos premios internacionales que confirman su gran momento en la industria como un referente latino en el urbano.