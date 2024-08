Angélica Jaramillo y su relación con el DJ y cantante de reguetón cercano a J Balvin

La modelo y cantante paisa Angélica Jaramillo hizo una triste y preocupante confesión a través de sus redes sociales, la mujer reveló que tiene una adicción a las drogas desde hace dos años.

En un video en el que se ve muy disminuida, hablando con dificultad y bastante afligida por su confesión de la cual dice que pareciera que no puede salir.

“Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, dijo.

“Hago este testimonio porque me cansé de decir que estoy bien, pero no estoy bien. Yo renuncio hoy a eso, estoy cansada, de verdad, cansada, se lo digo a toda la gente porque yo sé muchas cosas que pasan aquí en Colombia, nos ocultamos, nos escondemos, decimos que no somos originales, no nos mostramos como somos, pero yo soy una persona real”, agregó, mientras se ve prácticamente irreconocible.

Desorientada y afectada, Angélica Jaramillo admitió que lleva años luchando contra su adicción a las drogas. La modelo y exprotagonista de Novela se encontraba bajo los efectos de las sustancias cuando decidió dar su testimonio en redes.

Hay que decir que Jaramillo por mucho tiempo fue catalogada como una de las mujeres más bellas en Colombia, conocida por su camino en el modelaje e incluso la música; de hecho, cuando debutó en ese mundo se supo de su relación con el DJ y cantante de reguetón Buxxi, quien también es muy cercano al reconocido cantante J Balvin.

Aunque su amor fue fugaz, se supo que trabajó de su mano en medio de su lanzamiento en la música, en la que era conocida como Ángel La Juan. Angélica Jaramillo logró lanzar canciones como “Vete con ella”, “Chica de la noche”, “Magnate” y una última que fue publicada en su cuenta de YouTube, “Take me higher”.

