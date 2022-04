Aparecen extraños robots en los videos de Shakira, ¿cuál es la razón?

En las últimas horas Shakira se volvió tendencia en las redes sociales debido a una extraña razón, y es que internautas han publicado diversos videos de la artista donde aparece un extraño robot blanco, algo que ha llamado bastante la atención.

De acuerdo con las fotos que se encuentran en las redes, aparece un robot blanco en los videos como "Waka Waka", "Hips Don´t Lie", "Girl Like Me" y "Me enamoré". Con la aparición de este aparato, los seguidores han empezado a cuestionarse si Shakira estrenará próximamente un nuevo tema o si simplemente es solo un hacker.

¡INVASIÓN ROBOT! 🤖



Peculiares robots han sido avistados en las miniaturas de videos de Shakira en YouTube. ¿De qué creen que se trate? pic.twitter.com/beaNCtWoMt — Fan Club Oficial Shakira Colombia (@FCShakiColombia) April 11, 2022

Sin embargo, la opción del hacker quedó descartada porque sus videos se siguen reproduciendo de manera normal en YouTube y no se ve al robot dentro de las canciones.

Frente a esto, los usuarios aprovecharon para sacar varios memes donde resaltan la aparición del robot.

shakira editando sus miniaturas para poner loco a su fandom pic.twitter.com/7PROKlzGuI — al 🤖 (@taypinksclown) April 11, 2022

El robot de Shakira escuchando "Antología". pic.twitter.com/vMu9U0pfE5 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 12, 2022

Yo viendo todo esta tramoya que está armando @shakira 🤖🤭🤣 https://t.co/dxtwytddES — Reinaldo Machado (@reyalbert1207) April 12, 2022

Ahora no bebé, mamá está intentando descifrar que son esos robots en el YouTube de Shakira pic.twitter.com/MeKeasnZ3T — Memes_Shakira2.0 (@Memes_Shakira2) April 11, 2022

